Представлен минивэн с телевизором на месте радиаторной решетки

Массив светодиодов в передней части автомобиля может светиться, отображая практически все, о чем можно мечтать. Практически это аналог большого монитора для показа фото- и видеоизображений.

Разработчики назвали полностью электрический минивэн FX Super One "многоцелевым автомобилем". Будет ли он пользоваться спросом – покажет время. В США минивэны потеряли популярность в последние годы, поскольку спрос перекинулся на внедорожники.

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За пределами рынка США электрические фургоны гораздо популярнее. Это особенно актуально в Китае, где доступно много моделей электрических минивэнов. Сейчас свою нишу пытаются взять аккумуляторные Kia PV5, потенциальный будущий Chevy Express и будущий фургон от Mercedes-Benz, соответствующие этому критерию.

Фото: Faraday Future

В этот сегмент попадает американский стартап по производству электромобилей Faraday Future. Считается, что он условно американский из-за географического размещения в США. Однако это полноценный "китаец", поскольку основан китайским бизнесменом YT Jia. Он "для вида" отдал руководство Маттиасу Айдту, а сам является согенеральным директором компании.

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Презентованный на публичном мероприятии в Лос-Анджелесе на частном мероприятии FX Super One (почти полуторачасовой видеоотчет см. здесь) пока не дает ажиотажных обещаний, как другие модели стартапа. Однако свою долю ярких и несколько нереалистичных функций он для размышлений подкинул.

Фото: Faraday Future

Наиболее резонансной функцией является AI face (Лицо искусственного интеллекта). Особенно бросается в глаза массив светодиодов в передней части автомобиля, вместо решетки радиатора. Характеристики автомобиля кажутся достаточно гибкими и перспективными, но...

Фото: Faraday Future

В редакции Авто24 уже подчеркнули, что использование во время движения того фронтального монитора под большим сомнением, поскольку во многих странах запрещены световые гаджеты в виде моргающих глаз или со светодиодными надписями, что отвлекают внимание водителей встречного транспорта и создают угрозу безопасности на дороге.

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Разработчики сразу поставили грань между своим "AI-MPV" и "традиционным минивэном". Они утверждают, что их автомобиль будет иметь "баланс между роскошью и премиумом", но с лучшей мощностью и управляемостью, чем минивэны или полноразмерные внедорожники.

А вот стоимость FX Super One не озвучивалась. Вероятно, она будет иметь "премиальную цену", хотя в компании при презентации намекнули, что стоимость будет сравниваться с традиционным минивэном по общей стоимости владения и это будет "доступный массовый минивэн". Это подкупает, но в массовую доступность мало верится. Впрочем, это "китаец" и здесь все может быть.

Фото: Faraday Future

Автомобиль показан в традиционном для минивэнов 3-рядном исполнении. Разработчики предполагают, что версии будут в шести- и семиместном исполнении. При необходимости можно сконфигурировать салон только с 4 сиденьями для просторного заднего ряда с большим пространством для ног, телевизором и холодильником. Четырехместная конфигурация "Goat Edition" также может конфигурировать версию для VIP-персон.

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Правда, пока все это прожекты. Faraday потратила много времени, чтобы поставить всего 16 автомобилей предыдущей модели, хотя планировала ежегодно выпускать 10 000 автомобилей к началу 2025 года. Теперь она обещает совершенно новый автомобиль, новый силовой агрегат и целую кучу непонятных аббревиатур и брендинга. Это слишком.

Фото: Faraday Future

Станет ли FX Super One популярным – покажет время. В редакции Авто24 склоняются к мнению, что ничего нового, кроме светодиодной панели спереди вместо радиаторной решетки, разработчики не придумали. Разве что предполагается еще и гибридная версия.

Относительно дизайна, то здесь также ничего нового. Подобную конфигурацию, за исключением отдельных элементов, имеют еще несколько минивэнов с классическим и электрическим приводам. Кто у кого заимствовал общие черты – уже трудно сказать.

Внешний вид если не один в один, то очень похож с добрым десятком минивэнов других брендов. Коллаж: Авто24

FX Super One очень похож на минивэн Great Wall Motors Wey Gaoshan как внешне, так и интерьером. Есть сходство с минивэнами других брендов и это не будет способствовать продвижению новичка на рынок электромобилей семейного типа. Разве что ценник будет в пределах "доступного массового минивэна".