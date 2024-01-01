Представлен обновленный Kia Sportage для рынка США

Внешность новинки полностью соответствует стилю глобальной версии, с вертикальными ДХО и измененной решеткой радиатора. Как рассказывает Carscoops, модель для рынка США будет иметь различные варианты бамперов, которые будут меняться в зависимости от версии.

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В то же время интерьер авто был полностью переработан. Наиболее очевидным изменением является новый руль с двумя спицами, который содержит больше элементов управления. Над перемещенными вентиляционными отверстиями есть два стандартных совмещенные 12,3-дюймовые цифровых дисплея.

Оба интегрированы в единую панель, которая повернута в сторону водителя. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto также являются стандартными, как и Smart Key с дистанционным запуском. Интересно, что Kia сохранила физические элементы управления климатом и аудиосистемой на центральной консоли, а не спрятала их в подменю мультимедиа.

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В зависимости от комплектации покупатели получат такие преимущества, как аудиосистема премиум-класса Harman Kardon, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка, улучшенный набор систем помощи водителю и 10-дюймовый проекционный дисплей.

Линейка силовых агрегатов почти не изменилась. Базовая версия предлагается с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 190 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым “автоматом”. В то же время в линейке отсутствует новый 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, что доступен в глобальной модели.

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Гибридный вариант имеет 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом, шестиступенчатую автоматическую коробку передач и электродвигатель и получает небольшое повышение мощности до 231 л.с. Вариант PHEV также оснащается гибридной установкой на базе 1,6-литрового мотора, однако имеет большую мощность в 272 лошадиные силы. Kia Sportage 2026 года поступит в дилерские центры в конце весны 2025 года как модель 2026 года. Цены будут объявлены ближе к дате поступления в продажу.