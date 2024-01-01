Первый кроссовер Xiaomi: как выглядит конкурент Tesla Model Y и Ferrari Purosangue

Как сообщает Carscoops, полноценная презентация нового YU7 состоится уже в 2025 году. Интересно, что некоторые фанаты бренда считают странным название внедорожника, ведь он является представителем класса SUV, поэтому, по их мнению, было бы очевиднее, если бы модель получила имя SU7 вместо седана.

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Внешность Xiaomi YU7 почти идентична первой модели бренда, однако новинка отличается высокой посадкой и иной линией крыши, которая делает авто похожим на Ferrari Purosangue. По габаритам модель также почти идентична SU7.

Электромобиль имеет 4999 мм в длину, 1996 мм в ширину и 1600 мм в высоту с колесной базой 3000 мм. Фотографий интерьера пока нет, но, ожидается, что большинство элементов интерьера также будут заимствованы в SU7.

Известно, что кроссовер будет предлагаться с двумя электромоторами и батареей CATL, емкость которой пока неизвестна. Передний двигатель выдает 220 кВт (299 л.с.), тогда как задний генерирует 288 кВт (392 л.с.). Суммарная мощность Xiaomi YU7 составит 691 лошадиную силу. Это означает, что по этому параметру внедорожник опережает SU7 Max, максимальная мощность которого составляет 673 “лошадки”.

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Согласно предварительной информации, опубликованной Xiaomi в социальных сетях, YU7 будет официально представлен в июне или июле 2025 года. Что касается ценообразования, Xiaomi остается немногословным, но китайские СМИ сообщают о стоимости в ¥250 000–300 000 (эквивалентно $34 400–$41 300 по текущему курсу обмена), позиционируя кроссовер как прямого конкурента Tesla Model Y.