Самый дорогой мотоцикл Harley-Davidson стоит 112 тысяч долларов

Как отмечает Carscoops, американский мотопроизводитель участвует в гоночной серии King of the Baggers. Чтобы отпраздновать свой успех в гонках, компания выпустила шоссейную копию своего гоночного мотоцикла под названием 2025 CVO Road Glide RR стоимостью 110 000 долларов.

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Всего будет выпущен 131 такой мотоцикл. Учитывая цену, новый Harley-Davidson CVO Road Glide RR почти такой же дорогой, как совершенно новый Chevy Corvette Z06 с ценой от 112 100 долларов. Уникальным этот мотоцикл делает его сверхмощный двигатель.

Он имеет объем 2153 куб.см и выдает 153 л.с. и 204 Нм крутящего момента. Компания также установила регулируемую подвеску Trick Ohlins, полностью титановый выхлоп Akrapovic, лучшие тормоза от Brembo, а компоненты рамы выполнены из углеродного волокна.

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В конце концов, вес байка не превышает 356 килограммов. Harley-Davidson не привел никаких показателей производительности, но он должен быть достаточно быстрым. Напоследок, компания также установила аудиосистему Rockford Fosgate. Мотоцикл будет доступен для заказа исключительно в Соединенных Штатах.