Honda CR-V 2024 будет иметь гибридные силовые агрегаты, новые средства комфорта водителя, интерьер премиум-класса и широкий пакет новейших технологий. У официальных дилеров Honda в Украине новинка должна появиться уже к концу этого года по цене 1 999 900 грн ($54 000).

Шестое поколение Honda CR-V, наиболее продаваемой модели компании во всем мире, дебютирует с более смелым, уверенным внешним видом и улучшенным уровнем практичности, безопасности и комфорта.

Популярный внедорожник C-сегмента будет предлагаться с полным гибридным (e:HEV) силовым агрегатом или, впервые на европейской Honda, подключаемым гибридом (e:PHEV). В Украине сначала будет доступен только гибрид e:HEV.

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Знакомая трансмиссия e:HEV была пересмотрена и обновлена для нового CR-V, и теперь она имеет более энергоемкую, уменьшенную батарею и более эффективный двигатель, тогда как совершенно новый e:PHEV с большим аккумулятором предлагает до 82 км в полностью электрическом диапазоне.

Инженеры усовершенствовали каждый аспект новой модели, сосредоточившись на передовых и спортивных ценностях бренда Honda, одновременно стремясь создать универсальный внедорожник. В процессе были усовершенствованы водительские системы помощи, активная безопасность и подключены технологии, а также применены высококачественные материалы во всем салоне.

Впервые в Европе внедрена Honda SENSING 360, всесторонняя система безопасности и помощи водителю компании, которая устраняет слепые зоны вокруг автомобиля и дополнительно способствует избеганию столкновений.

Совершенно новый CR-V сохранил свой привычный силуэт, но с эволюцией дизайна. Интересно, что спереди варианты e:HEV и e:PHEV отличаются по дизайну.

Благодаря удлиненной колесной базе и более широкой позиции CR-V предлагает пространство, сравнимое с внедорожниками сегмента D. Увеличенные пропорции модели не только обеспечивают пассажирам на задних сиденьях огромное пространство для ног, но также создают больше места для багажника и повышают стабильность на высоких скоростях.

Гибридные силовые агрегаты

Honda представляет свою первую в европейском регионе гибридную силовую установку e:PHEV на совершенно новом CR-V, предлагающем 82 км полностью электрического хода. Также предлагается обновленная гибридная модель e:HEV.

Оба варианта построены на том же 2,0-литровом четырехцилиндровом бензиновом двигателе с прямым впрыском и циклом Аткинсона, который был несколько модернизирован.

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e:HEV

Модель e:HEV – полная гибридная силовая установка Honda, причем бензиновый двигатель совмещается с новой версией автоматической коробки с двойным электродвигателем.

Это позволило увеличить крутящий момент на 6,5% до 335 Нм, а крутящий момент – на 1500 об. в минуту до 14500 об. в минуту, что привело к увеличению максимальной скорости на 7%.

Дальнейшие изменения трансмиссии включают добавление второго передающего числа, когда двигатель непосредственно подсоединен к колесам. К имеющемуся высокому передаточному числу добавляется новое низкое передаточное число.

Завершением изменений гибридной силовой установки является включение более компактного блока управления мощностью (PCU) и интеллектуального блока питания (IPU).

Повышение мощности по сравнению с предыдущим CR-V означает более уверенное чувство ускорения и улучшенную реакцию, ускорение 0-100 км/ч занимает всего 9 секунд для моделей с 2WD и 9,4 секунды для вариантов AWD. Максимальная скорость составляет 194 км/ч для 2WD и 187 км/ч для полноприводных моделей.

Несмотря на повышение производительности, система e:HEV также стала экономичнее: 5,9 л/100 км для моделей с приводом на 2 колеса и 6,7 л/100 км для AWD.

e:PHEV

Разработанный на проверенной основе трансмиссии Honda e:HEV, плагин e:PHEV имеет значительно большую батарею емкостью 17,7 кВт/ч и легкое бортовое зарядное устройство высокой мощности. Эта электрическая помощь означает, что скорость двигателя может быть значительно ниже, чем раньше, что уменьшает уровень шума, повышает экономию топлива на разных скоростях. Он также обеспечивает запас хода только на электромобиле 82 км.

С полностью заряженной батареей гибрид может брать всего 0,8 л/100 км. Когда батарея полностью разряжена, эти показатели лишь незначительно возрастут, поскольку автомобиль станет традиционным гибридом.

Разумное расположение электрических компонентов и батареи под полом обеспечили емкость багажника 586 л.

Зарядный порт расположен на переднем левом крыле и открывается нажатием на крышку зарядного порта. Для e:PHEV контроль зарядки в сочетании с подогревом батареи позволяет лучше работать в холодной среде, а также значительно улучшает рекуперацию при более низких температурах. Когда температура аккумулятора составляет 25 градусов, CR-V достигает 100% заряда всего за 2,5 часа благодаря мощности зарядного устройства 6,8 кВт.

Владельцы могут выбрать ряд функций предварительного кондиционирования и климата при зарядке.

Безопасность и технологии

Новый CR-V – первый европейский автомобиль, оснащенный набором передовых технологий помощи водителю (ADAS) Honda – Honda SENSING 360.

Прочная, жесткая и жесткая платформа обеспечивает основу для важных показателей безопасности, включая новые структурные компоненты для улучшенной защиты от передних, задних и боковых столкновений. e:PHEV имеет дополнительную перекладину пола для усиленной защиты IPU и пассажиров при боковом столкновении.

Эта модель имеет одиннадцать подушек безопасности, включая новую переднюю центральную подушку безопасности во избежание столкновения между водителем и передним пассажиром, а также новую коленную подушку безопасности для водителя и переднего пассажира.

Honda SENSING 360 оснащена передней камерой с углом обзора 100°, радаром миллиметрового диапазона и четырьмя угловыми радарами, обеспечивающими полный обзор автомобиля на 360°. Распознавание объектов по изображению с помощью обновленной передней камеры CR-V и обнаружение объектов с помощью радара позволяют автомобилю идентифицировать линии дорог, обочины, мотоциклы, велосипедистов и другие транспортные средства.

Впервые в Honda включено предупреждение о переднем поперечном движении, уменьшающее лобовые столкновения на перекрестках с плохой видимостью. Система информирует водителя о наличии транспортных средств слева или справа о движении после остановки и низкой скорости.

Усовершенствованная система распознавания дорожных знаков обнаруживает и распознает дорожные знаки и отображает их на приборной панели за рулем, а также на дисплее Heads-Up, работая вместе с адаптивным круиз-контролем (ACC). Впервые в Европе система также обеспечивает предварительное уведомление о знаках, например о будущем знаке «стоп», чтобы как можно быстрее сообщить водителю и помочь ему подготовиться к перекрестку.

ACC был обновлен и теперь работает вместе с указателями поворота, чтобы инициировать ускорение при обгоне, сглаживая процесс для водителей. Система также предлагает функцию отслеживания на низкой скорости, регулировку скорости на поворотах в зависимости от кривизны и наклона дороги, что позволяет CR-V поддерживать постоянную скорость на спусках.

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Lane Change Collision Mitigation помогает управлять рулем во время смены полосы движения, чтобы избежать столкновения с приближающимся сзади и на соседней полосе транспортным средством, сообщая водителю звуковым сигналом.

Тормозная система смягчения столкновения помогает остановить автомобиль, если она определяет, что столкновение с впереди обнаруженным автомобилем неизбежно. В этом случае он также будет издавать предупредительный звук, и, если необходимо, автоматически будет применен тормоз.

Также на CR-V дебютирует система помощи при пробках. Это уменьшает рабочую нагрузку водителя в условиях пробок на низкой скорости, помогая удерживать автомобиль в своей полосе, начиная с 0 км/ч. Когда пробки исчезают, автомобиль плавно переключается на систему помощи в удержании полосы движения.

Чтобы еще больше уменьшить нагрузку на водителя, в CR-V впервые включена система активного изменения полосы движения, которая помогает управлять рулем во время смены полосы движения и активируется при использовании указателя поворота. Когда водитель удерживает указатель поворота одним касанием, радарная система гарантирует, что следующая полоса движения свободна, прежде чем автомобиль поедет.

Еще одной новой функцией для CR-V является Parking Pilot, который оказывает дополнительную поддержку водителю, отслеживая наличие парковочных мест и подсвечивая на экранах информационно-развлекательной системы соответствующее положение для начала парковки. Водители могут просто выбрать парковочное место, а датчики камеры и сонара сканируют окружающие условия, чтобы автоматически управлять акселератором, тормозом, рулевым управлением и переключением передач для парковки и выхода из автомобиля. Его можно активировать в три простых шага с помощью специального переключателя и прикосновения к экрану, а затем можно припарковать автомобиль, проверив безопасность вокруг, что значительно уменьшает заботы о парковке в большом внедорожнике.

Салон и материалы

В салоне совершенно нового CR-V использованы высококачественные текстурированные материалы с тактильными переключателями и элементами управления, которые легко понять и управлять ими, создавая ощущение роскоши в автомобиле, соответствующем внедорожникам премиум-класса.

Впереди расположена чистая, лаконичная и низко расположенная приборная панель с вентиляционным отверстием на всю ширину, центрально расположенный 9,0-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и большой 10,2-дюймовый цифровой циферблат, расположенный за рулем.

Это первый CR-V, который использует сиденья Honda Body Stabilizing Seat для передних пассажиров, включающий поддержку всей нижней части тела пассажира от таза до поясничного отдела позвоночника для лучшей стабилизации и поддержки. Это также улучшает положение бедер, что облегчает посадку и выход из автомобиля.

В задней части CR-V достигает пространства внедорожника D-сегмента с лучшим в своем классе пространством для задних ног – на 16 мм больше, чем у предыдущей модели – тогда как угол наклона задних сидений увеличился на 10,5° по сравнению с предыдущим CR-V .

Новый CR-V поддерживает активный образ жизни. Это символизирует одно из самых больших багажных пространств в задней части класса: модели e:HEV предлагают 587 литров грузового пространства, а варианты e:PHEV обеспечивают дополнительные 72 литра благодаря регулируемому двухуровневому полу багажника.

Задние сиденья выдвигаются вперед на 190 мм, что позволяет легко загружать более длинные предметы без необходимости складывать сиденья, а низкая высота пола багажника и плоская широкая цельная напольная панель облегчают загрузку груза.

Этому способствует обновленная дверь багажника, которая была разработана с новым, более тихим модулем подъема, что сокращает время работы. Также возможно управление без использования рук с автоматическим отъездом и дополнительной блокировкой автомобиля после закрытия.