16:13, сегодня

Чешский автопроизводитель прокладывает себе тропу в электрическое будущее, не забывая и о традиционных ценностях.

Компания ŠKODA представила на Женевском автосалоне несколько интересных новинок, в числе которых две серийные модели, которых ждут и в Украине.

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VISION iV

Настоящим шоу-стоппером на стенде ŠKODA в Женеве стал эффектный концепт VISION iV, который представляет собой взгляд в близкое электрическое будущее чешской марки.

Фото: концепт ŠKODA VISION iV / ŠKODA, Carscoops, Autoblog

VISION iV – шаг ŠKODA на пути к eMobility и демонстрация возможностей модульной платформы для электромобилей МЭВ. Визионерский прототип выполнен в популярном сегодня кузове кросс-купе, имеет длину в 4665 миллиметров, электрическую силовую установку мощностью в 306 л.с. и полноприводную трансмиссию.

SCALA

Наиболее интересной для наших соотечественников на сегодня является новая ŠKODA SCALA – компактный автомобиль, пришедший на замену RAPID и SPACEBACK. Модель была представлена в декабре прошлого года, а в Женеве публично дебютировала. ŠKODA называет этот автомобиль “радикальным переосмыслением автомобиля компактного класса”.

Новинку отличают эмоциональный дизайн в новом стиле, как снаружи, так и внутри, более просторный интерьер, пять двигателей на выбор и регулируемая подвеска, высокий уровень безопасности и передовое оснащение электронными системами помощи, мультимедийной системой ŠKODA CONNECT с поддержкой приложений от Google и Apple.

Фото: европейская премьера ŠKODA SCALA в Женеве / ŠKODA

SCALA – первая модель ŠKODA, построена на инновационной модульной платформе Volkswagen Group MQB А0. Длина ŠKODA SCALA составляет 4362 мм, ширина – 1793 мм, а колесная база – 2649 мм. Багажник автомобиля – один из крупнейших в классе и вмещает 467 литров клади или 1410 литров со сложенными задними креслами.

Базовым для SCALA будет бензиновый трехцилиндровый 1.0 TSI мощностью 95 л.с, который предлагается с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Тот же двигатель в сочетании с МКП на 6 передач генерирует 115 л.с. Он также может сочетаться с опционным автоматом 7-DSG. Такой же выбор трансмиссий предлагается и для двух следующих двигателей: 4-цилиндрового 1.5 TSI мощностью 150 л.с. и единственного дизеля в гамме – 1.6 TDI мощностью в 115 л.с. Пятый двигатель – 1.0 G-TEC, который работает на метане. Он выдает мощность в 90 л. с. и будет предлагаться только на отдельных рынках. Привод у Skoda Scala исключительно передний.

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В списке опций ŠKODA SCALA числятся полностью светодиодная оптика, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, регулируемая подвеска. Хэтчбек оборудован девятью подушками безопасности, в том числе боковыми для пассажиров второго ряда.

Фото: ŠKODA SCALA / ŠKODA

В автосалонах украинских дилеров ŠKODA новая SCALA появится во второй половине этого года. Следом за ним, уже в следующем году в продаже должен появиться не менее интересный новичок модельного ряда ŠKODA, который также дебютировал в Женеве – компактный кроссовер KAMIQ. Глава компании ŠKODA Бернхард Майер заявил, что цена KAMIQ в средней комплектации составит около 20 тысяч евро.

KAMIQ

Новый кроссовер построен на той же платформе MQB A0, что и SCALA и, фактически, является “высокой” версией нового хэтчбека. KAMIQ предлагает все преимущества SCALA в сочетании с дополнительным клиренсом, чуть лучшим оснащением и некоторыми особенностями.

Фото: ŠKODA KAMIQ дебютировал в Женеве / ŠKODA, Carscoops, Autoblog

Наименьший крососвер чешской марки при достаточно скромных габаритах (4241 мм в длину, колесная база – 2651 мм), может похвастаться самым высоким в своем классе интерьером и наличием 20 особых “фишек” Simply Clever внутри, как, например, зонтик в дверях.

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Палитра силовых агрегатов ŠKODA KAMIQ включает бензиновый 1.0 TSI (95 и 115 л. с.) и 1.5 TSI (150 л. с.), дизельный двигатель 1,6 TDI (115 л. с.), а также газовый 1.0 G-TEC (90 л. с.). Привод у автомобиля – исключительно передний.

Фото: ŠKODA KAMIQ дебютировал в Женеве / ŠKODA

Все двигатели ŠKODA KAMIQ – с системой непосредственного впрыска топлива, турбонагнетателем, системой рекуперации энергии торможения, а также технологией Stop / Start и отвечают самым строгим на сегодняшний день нормам выбросов Евро-6D TEMP.

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FABIA R5

Болид ŠKODA FABIA R5 является одним из самых успешных автомобилей чемпионата WRC 2 и наиболее коммерчески успешным автомобилем класса R5 – с момента появления в 2015 году, подразделение ŠKODA MOTORSPORT построило 252 машины для разных команд по всему миру. На Женевском автосалоне подразделение ŠKODA MOTORSPORT представило обновленную версию раллийного хэтчбека, сразу назвав стоимость машины: около 200 тысяч евро

Фото: боевой болид для WRC 2 – ŠKODA FABIA R5 / ŠKODA

Обновленная FABIA R5 получила “подтяжку лица” и более производительный мотор. У хэтчбека тот же турбо-мотор 1.6, что и раньше, однако его производительность довели почти до 300 лошадиных сил, улучшили отклик на педаль газа. Болид получил полноприводную трансмиссию английской фирмы Xtrac без межосевого дифференциала и подвески McPherson, в которых использованы унифицированные рычаги спереди и сзади, а также мощные трубчатые подрамники.

KLEMENT

Электрический байк KLEMENT представляет собой воплощение концепции городской микромобильности в понимании ŠKODA. Формально KLEMENT является велосипедом и отсылает к истории чешской марки, основанной Вацлавом Клементом и Вацлавом Лаурином – в начале своей деятельности компания выпускала педальный транспорт.

Фото: электро-байк ŠKODA KLEMENT / ŠKODA, Carscoops, Autoblog

Однако для движения ŠKODA KLEMENT не нужна сила ног райдера, поскольку он оснащен тяговой батареей и 4-киловаттным электромотором, которые обеспечивают ему автономный пробег до 62 километров и максимальную скорость в 45 км/час. При этом на переднем колесе у него установлен дисковый тормоз с ABS, а сзади используется система рекуперативного торможения. ŠKODA сообщает, что в серийном исполнении у байка может быть множество исполнений, однако о планах выпуска KLEMENT ничего не говорит.

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