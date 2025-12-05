Премиальные и эксклюзивные автомобили, купленные украинцами на внутреннем рынке в ноябре 2025 года

В течение ноября украинцы оформили почти семьдесят тысяч сделок купли-продажи подержанных легковушек. Этот показатель немного ниже, чем в октябре, но лучше результатов прошлого года, считают в Институте исследований авторынка.

Массовый сегмент продолжает жить по своим законам: Volkswagen удерживает позицию лидера, а рядом с ним в топ возвращается Lada - типичный индикатор времени, когда покупатели ищут максимально доступный транспорт. Но это лишь первый слой рынка. Второй - значительно интереснее и гораздо ярче.

Премиум вернул себе голос

Ноябрь показал, что даже в непростые годы в Украине существует устойчивый слой покупателей, которые ориентируются не на экономию, а на ощущение руля, материалы салона и престиж в гараже. На графиках хорошо видно, как уверенно держится премиальный сегмент. Речь не о единичных случаях - это стабильный и живой рынок, в котором Porsche меняет владельцев чаще, чем некоторые массовые марки.

В этой категории доминирует именно этот бренд: спортивные кроссоверы и купе охотно переходят из рук в руки, и это не прихоть рынка, а сложившийся тренд. К ним присоединяется итальянская эмоция в виде Maserati и сдержанная британская роскошь Bentley. Среди этих машин нет случайностей - только люди, которые покупают авто не для того, чтобы "чтобы ехало", а чтобы каждый выезд был событием.

Особенно ярко премиальный сегмент проявился в этом месяце благодаря одному уникальному автомобилю.

Самой дорогой сделкой ноября стал Rolls-Royce Spectre Black Badge - первое электрическое суперкупе бренда. Его появление во внутренней статистике выглядело почти сюрреалистично. Впрочем, это реальная продажа, а не шоурумная история: электрический Rolls-Royce вполне официально сменил владельца, в очередной раз подтвердив, что ультралюкс в Украине существует независимо от экономических колебаний. Черный, сдержанный, бесшумный - он будто из другой эпохи, хотя на самом деле опережает время. Уже сам факт, что самое дорогое авто месяца - электрическое, говорит о том, куда будет двигаться роскошь в ближайшие годы.

Ноябрьские “антиквары”: когда машина - это история, а не транспорт

Не менее впечатляющим оказался и второй край рынка. Если премиальные сделки демонстрируют современную роскошь, то ретро-модели - это настоящее путешествие в прошлое.

Самым старым автомобилем, который сменил владельца в ноябре, стал Opel Olympia 1938 года. Когда эта машина съезжала с конвейера, мир только знакомился с образом Супермена, а шариковую ручку только запатентовали. И вот теперь, почти через девять десятилетий, она снова получает нового владельца в Украине. Это не покупка - это акт любви к технике, сделанной из металла и рук мастеров.

Opel Olympia 1938 года

Компанию ему составили еще несколько уникальных автомобилей довоенной эпохи. Стильный кабриолет DKW F8 с передним приводом, крошечный "итальянец" Fiat Topolino, который когда-то моторизовал пол Европы, и монументальный ЗиС-101 - машина, что в 30-х годах символизировала статус советской верхушки. Каждый из них - подвижная капсула времени, которая пережила войны, смены режимов, падения империй и рождения новых государств.

Такие сделки подчеркивают: в Украине есть люди, которые не просто покупают авто, а коллекционируют истории.

Модельные лидеры, которые сдерживают натиск премиума

Несмотря на то, что премиальный и ретро-сегмент собрали на себя больше внимания, массовый рейтинг моделей в ноябре остался относительно предсказуемым. График наглядно показывает, что наиболее ходовыми авто остаются Volkswagen Passat и Skoda Octavia. Их популярность базируется не на эмоциях, а на ежедневной практичности.

Интересно, что рядом с ними держится Daewoo Lanos - автомобиль, который так же упорно входит в топ, как и в списки выбраковки. Впрочем, спрос на него лишь подтверждает: для многих украинцев авто - это инструмент, а не символ статуса.

Наряду с этой тройкой на графике заметно выделяются BMW 3 Series и BMW 5 Series. Их присутствие в топе - это напоминание, что даже массовый сегмент иногда выбирает не рациональность, а удовольствие от вождения. И эти две модели прекрасно с этой задачей справляются.

Экспертный взгляд: две Украины в одной статистике

Внутренний рынок сегодня напоминает две параллельные реальности. С одной стороны, покупатели массового сегмента реагируют на экономические вызовы и выбирают максимально доступные авто. С другой - премиум живет своей, почти автономной жизнью, где решения принимаются не учитывая курс валют, а учитывая желание.