Премиальный спорткар BYD Denza Z бросает вызов Porsche: более 900 лс и испытания на Нюрбургринге

Как пишет Carscoops, прототип Denza Z заметили с фиксированным задним антикрылом, мощным диффузором и комплектом полусликовых шин GitiSport GTR3 размером 325/30 сзади и 275/35 спереди - все это намекает на серьезные трековые намерения. Дизайн автомобиля поражает аэродинамической точностью: передний сплиттер, широкие воздухозаборники, горизонтальные LED-фары и вентиляционные жалюзи в стиле Porsche RS. Несмотря на камуфляж, серийный Z почти не отличается от представленного ранее концепта.

Читайте также: В Испании BYD уже популярнее Tesla

По предварительным данным, Denza Z получит три электромотора - такую же систему, как у Denza Z9 GT, развивающую 952 л.с. и более 900 Нм крутящего момента. Если характеристики подтвердятся, купе сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. При этом Denza делает акцент не только на прямолинейной скорости, но и на управляемости - специально для этого автомобиль тестируют на трассе Нордшляйфе, самом сложном кольце мира.

Спортивная подвеска Denza Trick с двойными поперечными рычагами и магнитореологическими амортизаторами может менять характеристики за 10 миллисекунд, обеспечивая идеальный баланс между жесткостью и комфортом. Интерьер модели сохранит архитектуру шоу-кара: цифровая панель приборов, большой центральный экран, отдельный дисплей для пассажира и отделка кожей и алькантарой.

Также интересно: Гиперкар от BYD побил рекорд скорости Bugatti, но до сих пор не является самым быстрым автомобилем в мире

Все это создает салон, больше напоминающий кабину космического корабля, чем классический спортивный автомобиль. Если Denza Z действительно получит более 900 л.с. и уровень роскоши, о котором заявляет BYD, то у Porsche, Tesla и даже Lotus появится новый грозный конкурент из Китая. И судя по тому, как быстро китайские компании превращают амбиции в реальность, долго ждать не придется.