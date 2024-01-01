Преподаватель автошколы из Житомира хотел принять платный экзамен: во сколько он оценил свои услуги

Задержанному преподавателю автошколы уже сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица. Вознаграждение принималось за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Такое содействие сочеталось с вымогательством выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Как говорится в релизе Житомирской областной прокуратуры, преподаватель работал по классической схеме: житомирянину, который с первого раза не сдал экзамен, мужчина пообещал уладить дело и за 14 тыс. грн гарантировал успешный результат.

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Заверения о том, что он имеет хорошие личные связи с должностными лицами сервисного терцентра, то есть уполномоченного государственного органа в приеме экзаменов, звучали убедительно. За вознаграждение в указанной гривневой сумме гарантировалась полная лояльность в сдаче экзаменов и беспрепятственное получение водительского удостоверения.

После того как первая часть транша оговоренной суммы поступила на банковскую карточку преподавателя, тот назначил встречу с клиентом для получения наличного вознаграждения.

Фото: Житомирская областная прокуратура

Правда, 5 ноября с.г. "финансовое свидание" возле помещения автошколы пошло не по его правилам: после получения 9500 гривен преподавателя "взяли под ручку". Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Вчера, 7 ноября, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму более 136 тыс. грн. По сообщению пресс-службы прокуратуры, уже решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

И хотя в официальном сообщении название автошколы прокуратура не указывает, из отдельных деталей на фото видно, что задержанный стоит на ступеньках крыльца довольно рейтинговой и старейшей в области автошколы ОСО Украины по улице Победы, 86. За почти 80-летнюю историю здесь подготовлены десятки тысяч водителей как для Вооруженных Сил, так и для гражданского сектора.