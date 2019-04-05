Пока это единственный автомобиль в Украине, первые товарные GLE будут доставлены клиентам в мае.

Спрос на новое поколение кроссовера Mercedes-Benz GLE в Украине превзошел все ожидания. Клиенты даже не видели автомобиль "вживую", однако уже заказали у официальных дилеров около двух сотен машин. А чтобы показать новый GLE журналистам, дилерам бренда и потенциальным клиентам в Украине, первую машину привезли из США (где производят эту модель) на самолете.

Официальная презентация Mercedes-Benz GLE прошла 5 апреля на территории загородного комплекса KIDEV под Киевом. Единственный представленный для осмотра автомобиль был доставлен официальным имопртером бренда в Украине компанией "АвтоКапитал" воздушным путем с завода Daimler в Таскалузе (США).

Те же клиенты, кто предварительно виртуально заказал новый Мерседес-Бенц GLE, получат свои машины в мае. А если кто-то захочет заказать авто после официальной презентации, будет ждать до лета. И это еще не долго: квоты на новый G-Class, который был представлен в Украине в прошлом году, распроданы до весны 2020 года!

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Новый Mercedes-Benz GLE стоит от 1 690 715 грн. За эти деньги предлагают базовую версию с дизельным двигателем GLE 300 d 4MATIC. В общем выбор двигателей пока ограничен тремя дизельными и одним бензиновым. Причем если бензиновая версия GLE 450 4MATIC будет стоить от 1 861 988 грн, то топ-версия с самым мощным дизелем GLE 400 d 4MATIC – от 1 953 968 грн.

Среди главных отличий нового Mercedes-Benz GLE от предшественника – большая на 80 мм колесная база, что позволило получить больше пространства в салоне. На передней панели – два широкоформатных дисплея, размещенных рядом.

Активная подвеска E-Active Body Control на базе 48-вольтовой сети позволяет регулировать силу демпфирования каждого колеса отдельно.

Независимо от двигателя, все варианты Mercedes-Benz GLE имеют 9-ступенчатую автоматическую коробку передач 9G-Tronic.

Напомним, что Mercedes-Benz открыл автозавод в России.