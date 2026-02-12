Презентована новая эмблема BMW ALPINA: какие изменения ждут бренд?

BMW ALPINA позиционируется как бренд, сочетающий два, казалось бы, противоположных мира - непревзойденный комфорт в дальних путешествиях и высокую скоростную производительность. Именно этот баланс теперь формально закреплен в новой айдентике и дизайне эмблемы, сообщает Auto24.

Напомним: BMW Group запускает новый эксклюзивный бренд BMW ALPINA: сочетание наследия и современной роскоши

Новая эмблема: наследие в современном исполнении

Обновленный логотип BMW ALPINA сохраняет исторические символы бренда - дроссельную заслонку и коленчатый вал, которые десятилетиями были частью визуального кода марки. В то же время эмблема стала более лаконичной и современной: чистые линии, минималистичное оформление и прозрачное исполнение подчеркивают ее новый силуэт.

Уменьшенное количество цветов и более точная графика создают ощущение изысканности и технического совершенства. Новый знак не отказывается от наследия, а скорее переосмысливает его для новой эпохи, в которой ALPINA работает уже как интегрированный бренд в структуре BMW Group.

Производство на отдельных площадках BMW Group

Автомобили BMW ALPINA будут производиться на отдельных заводах BMW Group, персонал которых прошел специальное обучение в соответствии со стандартами нового бренда. Таким образом компания стремится гарантировать не только техническое качество, но и особый уровень внимания к деталям. ALPINA традиционно ассоциируется с индивидуальным подходом, и эта философия сохраняется. Расширенные возможности персонализации позволят клиентам создавать по-настоящему уникальные автомобили - от выбора цвета кузова до материалов отделки салона.

Культовые детали и новый уровень персонализации

Бренд сохраняет характерные элементы, которые давно стали его визитной карточкой. Среди них - фирменная палитра цветов кузова и классический дизайн 20-спицевых легкосплавных дисков. Эти детали формируют связь между историей и будущим. Все модели BMW ALPINA получат высококачественную кожу в базовом оснащении. Она будет доступна в широкой гамме цветов и будет сочетаться с различными декоративными материалами, что позволит будущим владельцам детально настраивать интерьер под собственный вкус: от сдержанной элегантности до смелых дизайнерских решений.

Также интересно: BMW считает, что покупатели должны платить за камеры кругового обзора ежемесячную подписку

Мощность без демонстративности

Сдержанность, высокая производительность и исключительное качество всегда были ключевыми чертами ALPINA. В новом статусе бренд не отказывается от этих принципов, а развивает их в сторону еще большей точности и современной утонченности. Будущие автомобили BMW ALPINA будут сочетать высокую максимальную скорость и уверенную динамику с комфортом, ориентированным на дальние путешествия. Это не агрессивный спорткар в классическом понимании, а быстрый гран-турер для тех, кто ценит баланс, тишину и контроль. BMW ALPINA остается брендом для ценителей - для тех, кто ищет не просто мощность, а особый характер и исключительность.