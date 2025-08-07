Приложение очереди в сервисные центры МВД скачали сто тысяч раз

Мобильное приложение Е-Запись загрузили 100 тысяч раз за полтора месяца с начала запуска. Также оно успело войти в ТОП-3 приложений в категории “Бизнес” в App Store, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Приложение позволяет быстрее онлайн записаться в сервисный центр МВД. Его главные преимущества:

Доступность – скачать бесплатно в App Store и Google Play

Скорость – несколько кликов в гаджете и записываешься на услугу

Удобство – в любой сервисный центр МВД в Украине

Система защиты от ботов в любой сервисный центр МВД Украины

Безопасность – персональные данные не передаются посторонним лицам

Оповещение о запланированном визите

Возможность отменить визит

Приложение двуязычное – украинский и английский

Компактный размер – около 30 Mb

Просмотр полезной информации – контакты и сервисные центры МВД

Приложение позволяет онлайн записаться на все услуги сервисных центров МВД – обмен и восстановление водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, осуществление регистрационных действий с транспортными средствами, сдачи теоретического и практического экзаменов. Крайней для регистрации датой является 21-й день, который становится доступным каждый день в 06:00 часов утра. В то же время зарегистрироваться на повторную сдачу экзаменов в случае неудачной попытки можно через 10 календарных дней на 11-й.

Для удобства пользователей приложение информирует о запланированном визите оповещением в приложении и письмом на электронный адрес. Также существует возможность самостоятельно управлять своими записями. К примеру, если изменились планы – можно отменить активную запись и получить новую. Заметим, что осуществить новую регистрацию в случае ее отмены возможно после обновления системы, то есть ориентировочно через 30 минут. Запись можно отменить самостоятельно не позднее, чем за 2 часа до указанного времени.

Также стоит обратить внимание, что количество записей через приложение так же лимитировано, как и через сайт. Для физического лица доступно 4 регистрации в месяц. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день. Отмененные записи также учитываются в общее количество регистраций, доступных в месяц для физических и в сутки – для юридических лиц.

Если человек четыре раза не появился на получение услуги в соответствии со своей записи в сервисный центр МВД, приложение может такого пользователя заблокировать на неопределенный срок.

В случае превышения количества записей – появится сообщение “По указанным данным Заявителя превышен лимит записей”. Приоритет в обслуживании в сервисном центре МВД предоставляется посетителям, которые осуществили запись онлайн.