В Киеве не будут эвакуировать неправильно припаркованные автомобили во время тревог

О решении прекратить эвакуацию автомобилей во время воздушных тревог сообщил начальник киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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“Как анонсировал ранее - дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке”, - написал Тимур Ткаченко.

Инспекция по парковке должна неукоснительно соблюдать это решение до окончания срока действия военного положения. Украинская власть последний раз приняла продление срока действия военного положения до 9 мая 2025 года.

Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объявил, что во время действия военного положения парковка в столице бесплатная. Но впоследствии это решение отменили – и за стоянку автомобилей снова начали взимать средства с граждан.