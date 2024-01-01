Процедуру перепродажи подержанных авто предлагают упростить

На официальном сайте МВД появился проект постановления КМУ “О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 г. № 1388 и от 11 ноября 2009 г. № 1200 относительно усовершенствования порядка осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования”.

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Предложенное внедрение изменений обеспечит упрощение процедуры обращения транспортных средств, в частности:

Возможность участия субъектов хозяйствования, которые стоят на учете в ГСЦ МВД, в государственной регистрации подержанных авто (сейчас субъекты хозяйствования могут регистрировать только новые авто)

Освобождение субъектов хозяйствования от обязанности государственной регистрации автомобилей, которые они покупают с целью их дальнейшей продажи

Замечания и предложения от физических и юридических лиц, их объединений по проекту постановления принимаются в течение месяца со дня опубликования в письменном виде в адрес Главного сервисного центра МВД.