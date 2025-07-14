Продажи электромобилей в мире выросли почти на 30%

Мировой рынок электромобилей продолжает стремительно расти. Согласно новым данным глобальной исследовательской фирмы Rho Motion на которую ссылается electrek.co, в первой половине 2025 года в мире было продано 9,1 миллиона электромобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но не каждый регион ускоряется с одинаковой скоростью.

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Китай

Более половины электромобилей в мире в этом году было приобретено в Китае. За первые шесть месяцев 2025 года на этом рынке было продано 5,5 миллиона автомобилей, что на 32% больше, чем в прошлом году. Около половины всех новых автомобилей, купленных в Китае, сейчас являются электрическими.

Хотя субсидии некоторых китайских городов исчерпались, Rho Motion ожидает, что темпы восстановятся позже в этом году, поскольку будет выделено больше финансирования.

Европа

В Европе за первую половину года было продано 2 миллиона электромобилей, что на 26% больше. Продажи аккумуляторных электромобилей выросли благодаря выходу на рынок доступных моделей, таких как Renault 4 и 5. Гибриды с подзарядкой (PHEV) не сильно отставали, прибавив 27% с начала года. Китайские автопроизводители склоняются к PHEV как к способу обойти новые тарифы ЕС на BEV.

Америка

В Северной Америке дела обстоят не так радужно. Продажи электромобилей в США, Канаде и Мексике выросли всего на 3% в этом году.

Мексика - единственное яркое пятно, где продажи выросли на 20%. В США они выросли всего на 6%, а вот Канады упали на колоссальные 23%.