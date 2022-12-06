Статистика регистраций грузовиков массой более 3,5 тонны (кроме седельных тягачей): импорт б/у, внутренние перепродажи и новые машины, в том числе переоборудованные в Украине.

В ноябре 2022 года украинцы приобрели более 1,6 тысяч грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны (кроме тягачей). Это на 42% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 1,4% больше, чем в октябре-2022.

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Динамика рынка грузовиков

Большинство грузовиков в ноябре приобрели на внутреннем рынке: 84,5% (1,4 тыс. шт.). Из-за границы привезли подержанными 8% грузовых автомобилей (только 132 шт.).

Новых грузовиков приобрели еще меньше: 122 штуки (7,4% от общего количества). Из них 45 были импортированы, а 77 – переоборудованы в Украину. Это самое большое количество продаж таких авто с начала полномасштабного вторжения.



Динамика продаж грузовых авто массой более 3,5 т в Украине в течение ноября 2021 - ноября 2022 года.

Самые популярные грузовики на внутреннем рынке

Лидером внутренних перепродаж по итогам ноября остаются грузовики Mercedes-Benz T1/T2 (80 сделок). Эти автомобили не выпускают еще с середины 90-х годов прошлого века, однако их шасси до сих пор используют в качестве платформы для различных надстроек и активно используют на дорогах.

На втором месте, как и в прошлом месяце, находится Mercedes-Benz Sprinter (61 сделка), также используемый в качестве платформы для надстроек. Третье место занял Mercedes-Benz Atego (60 сделок), а четвертое – Iveco Daily и его модификации (49 сделок). Замыкает первую пятерку КамАЗ 5320 (48 сделок).

Средний возраст грузовиков массой свыше 3,5 тонны в ноябре 2022 года составил 21,2 года.



Самые популярные модели подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т на внутреннем рынке, ноябрь 2022

Импорт б/у грузовиков

Из-за границы обычно привозят немного подержанных грузовиков массой более 3,5 тонны. Действующие ставки налогообложения импорта делают ввоз таких машин экономически невыгодным или даже невозможным из-за экологического стандарта "Евро-5".

Поскольку количество импортированных моделей незначительно, то ежемесячные рейтинги существенно отличаются: десяток ввозимых автомобилей полностью меняет весь рейтинг.



Самые популярные модели подержанных грузовых автомобилей массой более 3,5 т, привезенных из-за границы, ноябрь 2022

Новые грузовики

Сформировать качественный перечень самых популярных моделей новых грузовиков массой более 3,5 тонны невозможно из-за незначительного количества продаж. Общую ситуацию на рынке указывает ноябрьский рейтинг брендов. Самыми популярными импортными новыми грузовиками были Scania (19 шт.). По 4 штуки приобрели импортные грузовики DAF, MAN и китайского бренда XCMG, еще по 2 штуки — марок Sinotruk, Fiat и Ford.

Основной тренд можно выделить в продажах новых грузовиков: импортные российские и белорусские грузовики заменили китайские производители.



Самые популярные бренды новых импортных грузовых авто массой более 3,5 т, ноябрь 2022



Среди переоборудованных в Украине грузовиков массой более 3,5 т самыми популярными в ноябре стали авто марки Reform (20 шт.), СКС (13 шт.), СБМ (8 шт.), АО (6 шт.) и ГАС (5 шт.). ).