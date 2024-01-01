Производитель грузовых автоприцепов из Хмельницкой области TAD удваивает выпуск продукции

Производственный корпус с помещениями более 8 000 кв. м построен для изготовления прицепов. О новом комплексе рассказал на своей странице заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Благодаря новому комплексу TAD наладит выпуск нового вида продукции – модульных спецприцепов. В этот производственный объект компания инвестировала 8 млн долларов.

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Новостройка позволит не только удвоить объемы производства предприятия, но и создать для жителей Волочиска 250 дополнительных рабочих мест.

В этом проекте есть еще один положительный фактор – компания TAD для привлечения новых работников начинает строительство жилого комплекса. Как сказано в сообщении, его размещение уже согласовано с городскими властями Волочиска. Предприятие, в частности, привлекает для работы в новом производственном комплексе сварщиков, операторов станков с ЧПУ, электриков.

Фото: Дмитрий Кисилевский

В расширении производственных мощностей предприятию помогла программа развития украинских производителей "Сделано в Украине". В частности, привлечены кредиты по программе "5-7-9", продукция реализуется с использованием программы компенсации 15% стоимости техники украинского производства. Кроме того, на продукцию предприятия распространяются требования локализации при публичных закупках.