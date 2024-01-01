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Производитель грузовых автоприцепов из Хмельницкой области TAD удваивает выпуск продукции

Ведущий отечественный производители прицепной техники из Волочиска Хмельницкой области завершил строительство нового комплекса по производству спецприцепов для перевозки негабаритных грузов.
TAD растет новыми производственными мощностями - Auto24
Валентин Ожго
logo3 июня, 09:30
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Производственный корпус с помещениями более 8 000 кв. м построен для изготовления прицепов. О новом комплексе рассказал на своей странице заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Благодаря новому комплексу TAD наладит выпуск нового вида продукции – модульных спецприцепов. В этот производственный объект компания инвестировала 8 млн долларов.

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Новостройка позволит не только удвоить объемы производства предприятия, но и создать для жителей Волочиска 250 дополнительных рабочих мест.

В этом проекте есть еще один положительный фактор – компания TAD для привлечения новых работников начинает строительство жилого комплекса. Как сказано в сообщении, его размещение уже согласовано с городскими властями Волочиска. Предприятие, в частности, привлекает для работы в новом производственном комплексе сварщиков, операторов станков с ЧПУ, электриков.

Фото: Дмитрий Кисилевский

В расширении производственных мощностей предприятию помогла программа развития украинских производителей "Сделано в Украине". В частности, привлечены кредиты по программе "5-7-9", продукция реализуется с использованием программы компенсации 15% стоимости техники украинского производства. Кроме того, на продукцию предприятия распространяются требования локализации при публичных закупках.

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