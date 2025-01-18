Производитель электромобилей для NASA и Пентагона прекратил свое существование

Canoo озвучила досадную новость за три дня до отмены Трампом указа Байдена относительно электромобилей. Дела у производителя автомобилей шли плохо даже несмотря на его перспективные пилотные программы в USPS, армии США и даже широко разрекламированное сотрудничество с NASA, пишет electrek.co.

У производителя электрических фургонов и пассажирских малогабаритных коммерческих машин что-то пошло не так. Попытки занять достойную нишу в производстве экологически чистых транспортных средств успеха не достигли. Произвести достаточно транспортных средств для удовлетворения спроса также не удалось.

Читайте также Электрический пикап Canoo American Bulldog может стать конкурентом Tesla Cybetruck

Еще какую-то неделю назад редакция Авто24 писала об успешном тестировании британской почтовой службой электрических фургонов Canoo. Однако почтовики не только Великобритании, но и США, видимо, остаются без таких машин.

С приходом в Белый дом Дональда Трампа и введения им новой государственной политики в отношении электромобилей это уже окончательно невыполнимо. Так что обращение к главе 7 Кодекса США о банкротстве является для Canoo концом пути.

В результате подачи упомянутой декларации компания Canoo немедленно прекратила свою деятельность. Это произошло 17 января в 20:15. Следующим шагом в роспуске компании станет доверенное лицо, назначенное судом, которое будет руководить ликвидацией остальных активов компании.

"Мы хотели бы поблагодарить сотрудников компании за их преданность и упорную работу. Мы знаем, что вы верили в нашу компанию, как и мы. Мы искренне разочарованы тем, что все так произошло. Мы также хотели бы поблагодарить NASA, Министерство обороны, Почтовую службу США (USPS), штата Оклахома и Walmart за их веру в наши продукты и нашу компанию. Это очень важно для каждого в компании", – сказал генеральный директор Canoo и один из крупнейших инвесторов компании Тони Аквила.

Читайте также Американский производитель электромобилей вляпался в скандал из-за гендиректора

Тем временем в сети не утихают надежды, что современное производство кто-то выкупит и выпуск легких электрических машин коммерческого сегмента возобновится. Однако это все лишь размышления сторонников бренда, не закрепленные никаким основанием чьих-то коммерческих интересов.