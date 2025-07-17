Производитель смартфонов выпустит бюджетный кроссовер

Бренд Shangjie (кит. – Шанцзе) будет запущен с кроссовером под названием H5 в сентябре этого года. Он будет предлагаться в вариантах BEV и EREV, причем вариант BEV будет иметь запас хода CLTC до 655 км.

Согласно информации о регистрации, модель имеет длину 4780 мм, стандартно оснащена одним двигателем и использует аккумуляторы CATL, сообщает cnevpost.

Кстати китайский кроссовер за 50 тысяч долларов раскупили еще до премьеры

Shangjie, новый автомобильный бренд, совместно разработанный Huawei и SAIC Motor, выпустит свою первую модель H5 примерно через два месяца, поскольку этот SUV завершил свои последние основные регуляторные процедуры.

Согласно публикации бренда в Weibo, электромобиль Shangjie H5 BEV может похвастаться запасом хода с CLTC до 655 километров, тогда как гибридная версия EREV предлагает общий запас хода более 1300 километров.

По данным бренда, внедорожник будет оснащен системой помощи водителю Huawei ADS 4, которую можно использовать для управления автомобилем, парковки и в ситуациях безопасности.

Изображение Shangjie H5 BEV из каталога нормативных документов

Габариты автомобиля составляют 4780 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1664 мм в высоту, а колесная база - 2840 мм.

Его снаряженная масса составляет 1985 кг, а максимальная скорость - 190 километров в час.

Shangjie H5 BEV - это модель с одним двигателем, пиковая мощность двигателя которой составляет 150 или 180 кВт для обеих версий. Они используют литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы и тройные аккумуляторы, поставляемых CATL.

Гибридная версия Shangjie H5 EREV оснащен двигателем объемом 1498 куб. см для продления запаса хода. Его двигатель имеет пиковую мощность 150 кВт. Он поставляется с аккумуляторами LFP от CATL.

Shangjie - это пятый автомобильный бренд, входящий в состав HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) компании Huawei. Другие четыре бренда - Aito от Seres Group, Luxeed от Chery, Stelato от BAIC Group и Maextro от Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC).

Начальная цена первой модели нового бренда составит около 150 000 юаней (20 890 долларов США), что делает ее самой дешевой моделью под эгидой HIMA.