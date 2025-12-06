Производство выросло, но не хватает денег: что не так с украинской оборонкой

Ведущий украинский частный производитель армейской продукции “Украинская бронетехника” в течение 2025 года удвоил объемы выпуска бронеавтомобилей относительно прошлогоднего показателя. Правда, количество не расшифровывается.

Об этом генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил в интервью изданию "Дело. ТОП 100".

Можно делать больше, но...

Несмотря на упомянутый выше рост, предприятие имеет значительно более высокую производственную способность, которую сейчас сдерживает недостаток финансирования.

По словам руководителя компании, в сегменте бронеавтомобилей компании удалось существенно нарастить темпы производства, тогда как объемы выпуска минометов остались на стабильном уровне.

"В 2025 году мы выпустили удвоенное количество бронеавтомобилей, по сравнению с предыдущим годом. Что касается минометов – объемы остались примерно на том же уровне: более тысячи единиц в год мы поставляем Вооруженным силам Украины. Здесь есть и пределы потребности, и ограничения способности", – отметил Бельбас.

В поисках источников финансирования

Владислав Бельбас отметил, что оборонная промышленность Украины в 2025 году столкнулась с новым вызовом: производственные возможности предприятий начали превышать доступные источники финансирования.

"В этом году все производители масштабировались и ищут средства. Внутреннего бюджета недостаточно, чтобы закупить все, что нужно фронту, и все, что мы способны производить. Это один из главных вызовов для рынка. Компании говорят: дайте финансирование – и мы сделаем больше", – констатировал Владислав.

В компании подчеркивают: при надлежащем и заблаговременном финансировании объемы производства могут быть значительно больше.