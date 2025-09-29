Просроченные продукты из супермаркетов перерабатывают на биотопливо

Указанного количества моторного биотоплива хватит для 45-миллионного километражного пробега тяжелого автомобильного транспорта и сокращению выбросов CO 2 на 35 миллионов килограммов. Об этом рассказывает специализированный ресурс transport-online.nl.

Достижение такого результата демонстрирует возможность местного производства возобновляемого топлива из органических отходов. Завод в Амстердаме использует просроченные продукты из нидерландских супермаркетов и ресторанов. Отходы собираются, превращаются в биогаз, а затем Nordsol перерабатывает их в жидкий био-СПГ.

Топливо продается на АЗС сети Shell. Био-СПГ доступен по цене, совместим с нынешними двигателями и доступен через имеющуюся сеть заправок. Nordsol ежедневно поставляет сжиженный биогаз транспортным компаниям как внутри страны, так и за рубежом.

Таким образом завод заинтересован в дальнейшем масштабировании продукции и поощрении продавцов транспортных услуг как можно скорее перейти с дизельного топлива на био-СПГ.