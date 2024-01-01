Прототип культового Ford GT40, выигравшего Ле-Ман в 1967 году, выставили на продажу

Как отмечает Motor1, данный экземпляр известен как J-Car, и является преемником оригинального GT40. Он оснащен тем же 7,0-литровым V8 от машины, выигравшей Ле-Ман 1966 года, но отличается полностью новым шасси и кузовом разработки Ford Kar-Kraft.

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В 1968 году FIA ввела новые правила относительно двигателей, поэтому Ford был вынужден остановить программу Mk IV. Модификация J10 является незавершенным шасси, которое компания продала механику Shelby Чарли Агапиу и его брату Кэрри. Они превратили машину в модель с открытым верхом.

Впоследствии она приняла участие в Can-Am в 1969 году как Ford G7A, но не достигла никакого успеха. Следующие годы J-10 простоял в течение десятилетий, пока нынешний владелец не заказал реставрацию и переоборудование кузова в стиле Ле-Мана в середине 2010-х.

Сейчас болид имеет ту же красно-белую ливрею, что и победитель Ле-Мана 1967 года, и выглядит великолепно. Будучи прототипом, J-10 имел несколько двигателей в своей жизни, и теперь он оснащен 7,0-литровым V8 с алюминиевыми головками и двойными четырехствольными карбюраторами.

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Пока неизвестно, по какой цене будет продан этот автомобиль, однако, текущая ставка составляет 325 000 долларов. Вероятно, он будет гораздо дешевле, чем полностью оригинальный GT40, особенно Mk IV, который был самой редкой версией из всех, поскольку Ford изготовил только шесть таких автомобилей.