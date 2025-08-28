Укр
Ру

Прототип нового BMW iX3 Neue Klasse попал в ДТП с автобусом в Венгрии: фото

Местные венгерские СМИ сообщают о серьезной аварии с участием прототипа нового BMW iX3 и пассажирского автобуса. Отмечается, что электромобиль превышал скорость, что и стало причиной ДТП. Пострадали восемь пассажиров, среди которых один ребенок.
В Венгрии произошла авария нового BMW iX3 и пассажирского автобуса: фото, видео - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Прототип BMW iX3 Neue Klasse

Данила Северенчук
logo28 августа, 12:40
logo0
logo0 мин

Как пишет Carscoops, оператор автобуса, MÁV-csoport, сообщил, что транспортное средство ехало в Дьендьйош, когда iX3 выехал на полосу движения автобуса и врезался в него лоб в лоб. Семеро взрослых пассажиров и один ребенок, а также водитель автобуса получили травмы.

Подробнее: Будущие BMW Neue Klasse будут использовать китайские системы помощи водителю

На фотографиях с места происшествия видны разрушения: передняя часть автобуса была разбита вдребезги, а боковая часть также была оторвана и изуродована. В MÁV-csoport заявили, что водитель “сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, но не имел ни одного шанса против встречного автомобиля”.

Компания также отметила, что из-за повреждения значительное количество топлива из автобуса вытекло на дорогу. Очевидцы утверждают, что электрический прототип двигался слишком быстро. Это вполне вероятно, ведь вся передняя часть кроссовера разбита: переднее правое колесо оторвало, а бампер и капот сильно смялись.

Читайте также: Под капотами Mercedes-Benz появятся двигатели BMW

BMW iX3 станет первым членом семейства Neue Klasse и дебютирует на Мюнхенском автосалоне в следующем месяце. Его будут собирать в Дебрецене, что примерно в двух часах езды от места аварии.

#Электромобиль #ДТП #Новости #Видео #Автособытие #BMW #Фото