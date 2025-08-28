Прототип нового BMW iX3 Neue Klasse попал в ДТП с автобусом в Венгрии: фото

Как пишет Carscoops, оператор автобуса, MÁV-csoport, сообщил, что транспортное средство ехало в Дьендьйош, когда iX3 выехал на полосу движения автобуса и врезался в него лоб в лоб. Семеро взрослых пассажиров и один ребенок, а также водитель автобуса получили травмы.

На фотографиях с места происшествия видны разрушения: передняя часть автобуса была разбита вдребезги, а боковая часть также была оторвана и изуродована. В MÁV-csoport заявили, что водитель “сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, но не имел ни одного шанса против встречного автомобиля”.

Компания также отметила, что из-за повреждения значительное количество топлива из автобуса вытекло на дорогу. Очевидцы утверждают, что электрический прототип двигался слишком быстро. Это вполне вероятно, ведь вся передняя часть кроссовера разбита: переднее правое колесо оторвало, а бампер и капот сильно смялись.

BMW iX3 станет первым членом семейства Neue Klasse и дебютирует на Мюнхенском автосалоне в следующем месяце. Его будут собирать в Дебрецене, что примерно в двух часах езды от места аварии.