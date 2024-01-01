Прототип нового BMW X5 Neue Klasse слетел с дороги во время испытаний

Как сообщает Carscoops, испытания проходили в Швеции на испытательном треке BMW неподалеку от Полярного круга. На фото заметно, что кроссовер вылетел в кювет и застрял. Сообщается, что водитель-испытатель, к счастью, не пострадал.

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Информации о том, какие повреждения получил прототип пока нет, однако, он застрял настолько, что другой X5 не смог отбуксировать его и для этого пришлось привлечь экскаватор. В конце концов он выкопал транспортное средство и оттянул его в безопасное место.

Известно, что следующий X5 получит совершенно новый дизайн, повторяющий стиль концепта Neue Klasse X. Ожидается, что модель будет предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и полностью электрической версии.

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Поговаривают, что BMW также ведет разработку водородной силовой установки. Ранее компания объявила о планах запустить свой первый серийный водородный автомобиль в 2028 году. Вероятно, новый тип трансмиссии будет разработан совместно с Toyota.