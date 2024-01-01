Укр
Ру

Прототип нового BMW X5 Neue Klasse слетел с дороги во время испытаний

В сети распространяются шпионские кадры прототипа нового BMW X5 следующего поколения, потерпевшего аварию во время испытаний. Машина вылетела с дороги и застряла в глубоком снегу.
Тестовый прототип BMW X5 Neue Klasse попал в аварию: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Фото с места происшествия

Даниил Северенчук
logo7 февраля, 13:00
logo0
logo0 мин

Как сообщает Carscoops, испытания проходили в Швеции на испытательном треке BMW неподалеку от Полярного круга. На фото заметно, что кроссовер вылетел в кювет и застрял. Сообщается, что водитель-испытатель, к счастью, не пострадал.

Читайте также: Что известно о новом BMW X5

Информации о том, какие повреждения получил прототип пока нет, однако, он застрял настолько, что другой X5 не смог отбуксировать его и для этого пришлось привлечь экскаватор. В конце концов он выкопал транспортное средство и оттянул его в безопасное место.

Известно, что следующий X5 получит совершенно новый дизайн, повторяющий стиль концепта Neue Klasse X. Ожидается, что модель будет предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и полностью электрической версии.

Также интересно: 600-сильный BMW M3 E46 выставили на продажу 600-сильный BMW M3 E46

Поговаривают, что BMW также ведет разработку водородной силовой установки. Ранее компания объявила о планах запустить свой первый серийный водородный автомобиль в 2028 году. Вероятно, новый тип трансмиссии будет разработан совместно с Toyota.

#Новости #Фото #BMW #Aвтоновинки