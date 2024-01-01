Прототип Shell на базе китайского FAW экономит 10 литров топлива на сотню километров

Не секрет, что топливная компания Shell годами разрабатывает серию прототипов под названием Starship, призванных показать, как можно усовершенствовать дизельные грузовики. До нынешнего времени это делалось на базе американских магистральных тягачей.

Скажем, в 2021 году представили модифицированный International LT с двигателем Cummins. Теперь Shell сделала свой последний прототип Starship Hybrid 3.0 на основе китайского гибридного тягача FAW.

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Из китайского оригинала взято полное шасси и система двигателя с электрическим приводом. Его базой является 11-литровый дизель, соединенный с 12-ступенчатой автоматической коробкой передач и поддерживаемый электромотором на 370 лошадиных сил.

Фото: Shell

Аккумуляторный двигатель обычно срабатывает в моменты наибольшей нагрузки, вроде ускорения с места или подъема на холмы. Энергия, полученная в процессе торможения, используется и хранится в легкой небольшой батарее емкостью 30 кВт-ч.

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Кроме того, у FAW заимствована внутренняя атрибутика автомобиля, включая виртуальный рабочий стол.

Shell в своей концепции добавила аэродинамический кузов, максимально наклоняя переднюю часть транспортного средства и плотно заполняя все пространства между тягачом и прицепом.

Фото: Shell

Кроме того, дизельный двигатель использует смазочные материалы с низким коэффициентом трения, колеса оснащены энергосберегающими шинами. Крыша полуприцепа покрыта комплектом фотоэлектрических панелей общей мощностью 5 кВт.

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Shell также разработала новый, очень эффективный вид топлива - Shell Renewable Diesel, что представляет собой дизельное топливо, произведенное из растительных отходов.

Фото: Shell

Подготовленный таким образом автомобиль тестировали на дорогах Китая с апреля по июнь этого года. Он расходовал в среднем 22,7 л/100 км, тогда как средний расход аналогичного полноразмерного автопоезда в Китае составляет около 32,5 л/100 км.

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Иными словами, фура Shell показала почти 10-литровую экономию по сравнению с обычным транспортным средством.

Сейчас Starship Hybrid 3.0 представлен в Европе. Его дебют состоялся в рамках только что завершившейся промышленной выставки Automechanika 2024 во Франкфурте.

Напомним, с момента своего объявления в октябре 2023 года на Shell China Powering Progress Summit проект Starship 3.0 Hybrid привлек внимание не только в Китае, но и на других рынках.