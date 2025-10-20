Пьяная женщина угнала "Жигуль", чтобы поехать на море, но вместо этого попадет на 5 лет в тюрьму

ФОТО: сгенерировано АИ|
Женщина решила поехать на море на краденом авто
В Черноморске полицейские задержали 40-летнюю женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения незаконно завладела автомобилем ВАЗ, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.
Кстати у польского премьера Туска угнали авто
По словам владельца, 25-летнего местного жителя, он оставил свои “Жигули” возле подъезда незапертым и даже с ключом в замке зажигания. Через несколько минут услышал звук мотора - и понял, что машину только что угнали.
Правоохранители быстро отреагировали: уже через полчаса "угонщицу" вместе с ВАЗом нашли на одной из улиц города. За рулем была нетрезвая женщина без постоянного места жительства из Винницкой области, которая призналась, что просто хотела "покататься к морю".
Проверка подтвердила - она была пьяна. Полиция составила несколько протоколов:
- за управление в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен и лишение прав на год);
- за управление без права управления (еще 3400 грн штрафа).
Кроме того, следователи сообщили ей о подозрении в незаконном завладении транспортным средством. Теперь женщине грозит до 5 лет заключения. Автомобиль вернули владельцу.