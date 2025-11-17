Пьяный водитель утверждал, что только спал в авто, но суд ему не поверил

В ходе общения правоохранители заметили, что водитель Kia Sorento находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. На это указывали нарушенная речь, дрожание рук и характерные запахи алкоголя.

Как пишет информагентство "Волынские новости", от прохождения осмотра мужчина отказался. Однако без внимания такое поведение не осталась, по факту нарушения на Дмитрия К. составили протокол.

Он просто "ночевал в машине"...

Водителю инкриминировалось совершение противоправных действий по ст. 130 КУоАП. Протокол передали в суд, но на заседание мужчина по каким-то причинам не пришел.

Однако в письменных объяснениях владелец Kia Sorento отметил, что не управлял авто, а только ночевал в нем, поскольку из-за комендантского часа не мог вернуться домой.

Фабула алиби была проста: вечером друзья подвезли его к месту, где стояла машина, а в салоне он включил отопление, чтобы согреться.

...потому что ехал домой

Правда, приобщенная к делу видеозапись опровергла эту версию – утверждение рассыпалось на мелкие пазлы.

Там было четко видно и можно разобрать слова водителя: "Будьте добры, я еду домой".

За почти 300 литров бензина откупился

Это стало основанием для постановления, по которому Дмитрий К. признан виновным. Он оштрафован на 17 тысяч гривен. Наказание чувствительное.

На эту сумму можно было бы купить примерно 290 литров бензина А-95, исходя из средней цены 58,5 грн за литр. Теперь за эти средства будут заправлять "скорую" или купленные для армейцев автомобили.

"Права" можно положить на полку

Кроме штрафа, водитель лишился права управления транспортом сроком на один год. Поданная апелляция также была рассмотрена не в пользу владельца Kia Sorento: Волынский апелляционный суд оставил решение без изменений.