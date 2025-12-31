Пять громких прогнозов Илона Маска по Tesla, которые не сбылись в 2025 году

2025-й в риторике Илона Маска должен был стать годом прорыва: стремительный рост продаж, массовая автономность, роботакси и армия гуманоидных роботов. Но итоги года оказались значительно скромнее, посчитали в Electrec.

Вместо роста - падение продаж

В конце 2024 года Маск уверенно заявлял, что в 2025-м Tesla вернется к росту и нарастит продажи электромобилей на 20–30%. Об этом он говорил во время финансовых звонков с инвесторами, а в начале 2025 года компания и в дальнейшем повторяла тезис о "возвращении к росту".

Впрочем, реальность оказалась другой. По предварительным оценкам самой компании, годовые поставки Tesla в 2025 году сократились примерно до 1,64 млн автомобилей - меньше, чем годом ранее. Таким образом, это уже второй год подряд, когда Tesla фиксирует спад, несмотря на то, что глобальный рынок электромобилей в целом вырос примерно на четверть.

Роботакси для половины США, которых не стало

Отдельная история - обещания по роботакси. Летом 2025 года Маск заявлял, что автономный сервис поездок Tesla охватит около 50% населения США уже к концу года. Ранее он вообще говорил о более миллионе роботакси на дорогах в 2025-м.

Впоследствии прогнозы начали стремительно "худеть". В октябре Маск говорил уже о 500 роботакси в Остине, в ноябре - о примерно 60. Фактически же, по итогам года в городе насчитывается около 30 таких авто, большинство из которых работают нерегулярно и все еще требуют присутствия страховочных операторов в салоне.

"Самое эпичное демо", которое так и не состоялось

Летом Маск анонсировал "самую эпичную демонстрацию в истории Tesla", пообещав показать ее до конца года. Для опытных наблюдателей за Tesla это прозвучало знакомо - подобные заявления звучали и раньше, но без результата.

Так произошло и в этот раз. Демонстрация так и не состоялась, а впоследствии выяснилось, что она связана с новым Roadster, который сам по себе задерживается уже пять лет. Теперь показ обещают перенести на апрель 2026 года.

Tesla Semi снова "переехал" в планы

Электрический грузовик Tesla Semi также не избежал очередного переноса. Официально Tesla ориентировалась на старт серийного производства в 2025 году. Однако ближе к концу года компания подтвердила: массовое производство снова откладывается - на этот раз на 2026-й.

Учитывая то, что Semi впервые анонсировали еще в 2017 году, а старт продаж планировали на 2019-й, очередной перенос уже мало кого удивил.

Тысячи роботов Optimus, которых никто не увидел

Еще один масштабный прогноз касался гуманоидного робота Optimus. Маск заявлял, что до конца 2025 года на заводах Tesla будут работать тысячи таких роботов, а объемы производства достигнут 5–10 тысяч единиц в год.

Зато никаких подтверждений массового выпуска Optimus так и не появилось. По данным из цепей поставок, программу неоднократно тормозили, а новую версию робота компания до сих пор не представила. Пока Tesla демонстрировала только очень базовые возможности Optimus - и даже те выполнялись с активным участием дистанционного управления.

Итог года

2025-й стал еще одним примером того, как громкие заявления Tesla не всегда поспевают за реальностью. Иронично, что сам Маск в свое время сказал: "Способность предвидеть будущее - лучший показатель интеллекта". По итогам этого года эти слова снова звучат как минимум дискуссионно.