Пятничный пакет помощи фронту обошелся в 23,5 миллиона гривен

Как отметил в своем сообщении нардеп Петр Порошенко, на фронт везут экскаваторы для строительства блиндажей и фортификационных сооружений, бронированные медицинские эвакуаторы, а также мобильные бани и контейнерные ремонтные мастерские на двухосных дышловых прицепах.

Также в этом пакете помощи есть много атрибутики радиоэлектронной защиты, воздушные беспилотные системы для разведки или воздушных атак и другое необходимое в войсках имущество.

Читайте также Самый масштабный пакет частной помощи первого полугодия пошел в войска

В подготовленном к отправке на фронт транспортном пакете есть два бронированных медицинских эвакуатора на базе Land Rover. Они все укомплектованы комплексами РЭБ "Шатро".

Фото: Фонд Порошенко

В списке также есть бронированный Pinzgauer. Этот автомобиль адресно передадут военному госпиталю. Машину приобрели по запросу армейских медиков и укомплектовали оборудованием экстренной медицинской помощи.

Что в пятничном пакете помощи:

Экскаваторы

Бронированные медэваки

Банно-прачечные комплексы

Контейнерные ремонтные мастерские

FPV-дроны

Дроны на оптоволокне

РЭБ "Шатро-5Д" на раме

Детекторы дронов "Аспирин"

"Старлинки" и другая компьютерная техника

Фото: Фонд Порошенко

Общая стоимость сегодняшнего каравана из техники, оборудования и имущества чуть более 43 500 000 грн. Все средства задонатил "Фонд Порошенко".