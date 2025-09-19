Укр
Ру

Пятничный пакет помощи фронту обошелся в 23,5 миллиона гривен

Сегодня, 19 сентября, на передовую вышел караван с техникой и оборудованием для боевых подразделений. Как и в предыдущие разы, его формировали по принципу "Save Soldier", то есть "Спасти солдата".
Пятничный пакет помощи фронту обошелся в 23,5 миллиона гривен
Валентин Ожго
logo19 сентября, 09:30
logo0
logo0 мин

Как отметил в своем сообщении нардеп Петр Порошенко, на фронт везут экскаваторы для строительства блиндажей и фортификационных сооружений, бронированные медицинские эвакуаторы, а также мобильные бани и контейнерные ремонтные мастерские на двухосных дышловых прицепах.

Также в этом пакете помощи есть много атрибутики радиоэлектронной защиты, воздушные беспилотные системы для разведки или воздушных атак и другое необходимое в войсках имущество.

Читайте также Самый масштабный пакет частной помощи первого полугодия пошел в войска

В подготовленном к отправке на фронт транспортном пакете есть два бронированных медицинских эвакуатора на базе Land Rover. Они все укомплектованы комплексами РЭБ "Шатро".

Фото: Фонд Порошенко

В списке также есть бронированный Pinzgauer. Этот автомобиль адресно передадут военному госпиталю. Машину приобрели по запросу армейских медиков и укомплектовали оборудованием экстренной медицинской помощи.

Что в пятничном пакете помощи:

  • Экскаваторы
  • Бронированные медэваки
  • Банно-прачечные комплексы
  • Контейнерные ремонтные мастерские
  • FPV-дроны
  • Дроны на оптоволокне
  • РЭБ "Шатро-5Д" на раме
  • Детекторы дронов "Аспирин"
  • "Старлинки" и другая компьютерная техника

Фото: Фонд Порошенко

Общая стоимость сегодняшнего каравана из техники, оборудования и имущества чуть более 43 500 000 грн. Все средства задонатил "Фонд Порошенко".

#Автособытие #Новости #Перевозки #Военная техника #Фото