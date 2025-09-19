Пятничный пакет помощи фронту обошелся в 23,5 миллиона гривен

Как отметил в своем сообщении нардеп Петр Порошенко, на фронт везут экскаваторы для строительства блиндажей и фортификационных сооружений, бронированные медицинские эвакуаторы, а также мобильные бани и контейнерные ремонтные мастерские на двухосных дышловых прицепах.
Также в этом пакете помощи есть много атрибутики радиоэлектронной защиты, воздушные беспилотные системы для разведки или воздушных атак и другое необходимое в войсках имущество.
В подготовленном к отправке на фронт транспортном пакете есть два бронированных медицинских эвакуатора на базе Land Rover. Они все укомплектованы комплексами РЭБ "Шатро".
Фото: Фонд Порошенко
В списке также есть бронированный Pinzgauer. Этот автомобиль адресно передадут военному госпиталю. Машину приобрели по запросу армейских медиков и укомплектовали оборудованием экстренной медицинской помощи.
Что в пятничном пакете помощи:
- Экскаваторы
- Бронированные медэваки
- Банно-прачечные комплексы
- Контейнерные ремонтные мастерские
- FPV-дроны
- Дроны на оптоволокне
- РЭБ "Шатро-5Д" на раме
- Детекторы дронов "Аспирин"
- "Старлинки" и другая компьютерная техника
Фото: Фонд Порошенко
Общая стоимость сегодняшнего каравана из техники, оборудования и имущества чуть более 43 500 000 грн. Все средства задонатил "Фонд Порошенко".