Рада поддержала льготы на автострахование для определенных категорий граждан

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Украинский парламент проголосовал за законопроект №12295-д относительно компенсаций расходов за автогражданку для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.
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Законопроектом предлагается ввести компенсацию расходов на автогражданку для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, путем:
- установления на постоянной основе скидки 50% для страхователей – лиц с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования. Скидка действует только на транспортное средство с рабочим объемом двигателя до 2500 см куб или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности.
- установление с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и 1 года после его окончания права на компенсацию расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Госбюджета.
Кроме того, предлагается:
- дать право Правительству устанавливать порядок, условия и размер компенсации другим категориям лиц, которые имеют право на скидку 50% в соответствии с Законом, что обеспечивает дополнительную гибкость в реализации положений Закона и возможность учета специфических потребностей этих категорий граждан;
- в случае отсутствия договора страхования для указанных категорий граждан вред, причиненный ими с 1 января 2025 года до 30 июня 2025 года, подлежит компенсации за счет централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ.