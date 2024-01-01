Рада поддержала льготы на автострахование для определенных категорий граждан

Украинский парламент проголосовал за законопроект №12295-д относительно компенсаций расходов за автогражданку для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.

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Законопроектом предлагается ввести компенсацию расходов на автогражданку для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, путем:

установления на постоянной основе скидки 50% для страхователей – лиц с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования. Скидка действует только на транспортное средство с рабочим объемом двигателя до 2500 см куб или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности.

установление с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и 1 года после его окончания права на компенсацию расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Госбюджета.

Кроме того, предлагается: