Range Rover создал зеркальное лакокрасочное покрытие для клиентов

Новая технология уже доступна для всех заказов Bespoke Range Rover и Range Rover Sport с глянцевыми цветами, включая индивидуальный подбор оттенка по образцу.

Процесс разработан для того, чтобы передать визуальную чистоту и изысканность материалов класса люкс, (таких, как лакированная кожа или полированный камень), и поднять стандарты персонализации экстерьера на новый уровень.

Ручная работа - три дня абсолютной точности

Каждый автомобиль с зеркальным покрытием проходит полностью ремесленный процесс, который длится три дня. Специалисты Bespoke вручную наносят краску, после чего многократно шлифуют и полируют поверхность в специально оборудованных камерах. Автопроизводитель отмечает, что:

В процессе используется более толстый верхний слой лака;

Продолжительность полировки значительно увеличена;

Гладкость поверхности выросла примерно на 25%;

Финальный блеск имеет почти “стеклянный” эффект.

Параллельно проводится непрерывное сканирование кузова, что позволяет выявить даже микроскопические недостатки. Окончательная ручная полировка лакового слоя толщиной около 15 микрон обеспечивает глубокий и долговечный зеркальный эффект.

Обновленные камеры и более широкие возможности персонализации

Расширение производственных мощностей Range Rover Bespoke в 2025 году позволило создать специальные покрасочные камеры, предназначенные именно для изысканного ручного окрашивания. Отныне каждый заказ Bespoke с глянцевым лаком получает зеркальное покрытие по умолчанию.

В перспективе эти камеры позволят работать с еще более сложными цветами и многослойными оттенками, открывая клиентам расширенную палитру и еще больше свободы для индивидуальных идей.

Часть самого успешного года Bespoke

Запуск зеркального покрытия стал финальным аккордом самого насыщенного года в истории Range Rover Bespoke. В 2025 году бренд зафиксировал рекордное количество индивидуальных заказов и спецсерий. Среди них - Range Rover Fifty-Five Edition, созданный в честь оригинального зеленого Range Rover Lincoln 1970 года, а также Range Rover Asilomar, вдохновленный голубыми оттенками залива Монтерей, с двухцветным экстерьером и ручной вышивкой.

Философия Bespoke - личная связь с автомобилем

По словам глобального исполнительного директора Range Rover Мартина Лимперта, новое зеркальное покрытие является прямым воплощением философии Bespoke, а также сочетанием изысканного мастерства, высочайшей точности и глубокой личной связи с автомобилем.

Процесс персонального заказа моделей Range Rover и Range Rover Sport доступен в избранных Range Rover House по всему миру, включая новую Bespoke Commissioning Studio в Антверпене. Услуга охватывает все - от уникальной вышивки и надписей до эксклюзивных цветов кожи, колес и подбора краски по индивидуальному образцу.