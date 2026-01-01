Раритет с "акульим носом": на аукционе Copart продали BMW 3,0 CSi за $120 тысяч

Как и другие лоты на аукционе Copart, этот раритетный BMW 3.0 CSi поврежден – спереди и сзади. Страховые эксперты оценили это авто в 325 тысяч долларов, но ремонт должен был бы обойтись в 300 тысяч. Поэтому финальная ставка в 120 тысяч может показаться достаточно выгодной.

Дорогая легенда

BMW 3.0 CSi принадлежит к легендарной серии E9 - именно той, которая сформировала имидж BMW как производителя элегантных и одновременно спортивных гран-туризмо. Купе легко узнать по характерному "акульему носу", безрамным боковым окнам и фирменному изгибу задней стойки, известному как Hofmeister kink.

Даже сегодня дизайн E9 выглядит сдержанно, дорого и очень "по-баварски". В 70-х эти автомобили были символом статуса и вкуса, а не просто быстрым транспортом.

Технологии, опередившие время

Под капотом BMW 3.0 CSi - трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель, который для своего времени был настоящим технологическим прорывом. Мотор оснащен электронной системой впрыска топлива Bosch, что в начале 1970-х было редкостью даже для премиальных моделей.

Мощность агрегата составляет 200 л.с., чего было более чем достаточно для большого купе класса GT. BMW 3.0 CSi предлагал редкое сочетание: комфорт для дальних путешествий, солидную динамику и управляемость, присущую спортивным моделям марки.

Почему он стоит так дорого

Цена в 120 тысяч долларов для страхового аукциона - показатель неординарный. Но речь идет не просто о старом автомобиле, а об одном из самых ценных классических BMW. Модели серии E9 давно перешли в категорию инвестиционных авто, а хорошо сохраненные или правильно восстановленные экземпляры стабильно растут в цене.

BMW 3.0 CSi также имеет тесную связь с автоспортом: именно на базе E9 создавались знаменитые гоночные BMW 3.0 CSL, которые доминировали в европейских туринговых сериях. Это лишь добавляет привлекательности дорожной версии для фанатов бренда.

Классика не стареет

Продажа этого BMW 3.0 CSi на Copart еще раз показывает: классические автомобили с яркой историей и узнаваемым дизайном остаются желанными даже на страховом аукционе. Для кого-то это - мечта из юности, для кого-то - инвестиция, а для кого-то просто способ владеть частичкой золотой эпохи BMW.