Когда и как рассчитываться продавцу и покупателю при покупке автомобиля

При заключении договора купли-продажи транспортного средства в сервисных центрах МВД многие покупатели и продавцы ожидают, что все действия – и оформление, и передача средств – должны происходить непосредственно в админзоне. Однако порядок проведения расчетов жестко законом не регулируется: передача средств полностью остается на усмотрение сторон.

Кто и когда должен передавать деньги

Стороны самостоятельно определяют момент оплаты. Это может быть до приезда в сервисный центр, после завершения перерегистрации или даже частями. Главное – договоренность должна быть зафиксирована в договоре или отдельном документе, во избежание недоразумений.

Сервисный центр МВД не контролирует и не участвует в расчетах

Администратор проверяет документы, оформляет договор купли-продажи, обеспечивает перерегистрацию авто, но не вмешивается в финансовые договоренности. Сотрудники ТСЦ не несут ответственности за то, переданы ли средства и выполняют ли стороны свои финансовые обязательства.

Где можно передать средства

Вопрос безопасности передачи денег стороны решают самостоятельно. Распространенные варианты:

в отделении банка или обменнике с проверкой подлинности купюр

через онлайн-платежи с фиксацией транзакции с фиксацией транзакции

наличными в месте, где обе стороны чувствуют себя безопасно

Это позволяет избежать рисков, которые иногда возникают при передаче относительно крупных сумм наличных.

Как обезопасить сделку

Рекомендуется фиксировать условия оплат в договоре купли-продажи. Важно сохранить банковские документы или расписку, ведь спорные ситуации чаще всего возникают именно из-за неподтвержденных финансовых операций.

Что будет, если деньги не переданы

Оформление договора и перерегистрация транспортного средства автоматически означают смену владельца в реестре. Если деньги не переданы или переданы частично – это гражданско-правовой спор. Администратор не может отменить сделку только из-за отсутствия факта расчета. Решение таких ситуаций возможно только на основании дополнительных соглашений или через суд.

На что обратить внимание покупателю:

проверить авто в реестрах по ограничениям или залогам

не передавать полную сумму до проверки авто и документов

подробно фиксировать порядок расчета в письменной форме

На что обратить внимание продавцу:

договориться о порядке расчета до обращения в ТСЦ

не передавать авто и ключи без гарантий оплаты

сохранять подтверждение денежных операций

Вывод

Перерегистрация авто в сервисном центре МВД и расчет между сторонами – разные процессы. Участие государственных рабочих ограничивается проверкой и оформлением документов. Денежные операции – это зона исключительной ответственности покупателя и продавца, которые должны заранее согласовать все условия расчета и позаботиться о собственной безопасности.