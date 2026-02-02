Раскрыт график движения трансферов для уклонистов Ривненщины: везут через границу регулярно

Услугу по предоставлению трансфера с консультационной поддержкой и инофрмационным сопровождением оказывал 40-летний организатор из Ужгородского района Закарпатской области. К делу он привлек сообщников из Ужгорода.

Как говорится в сообщении Ровенской областной прокуратуры, организаторов взяли как раз тогда, как один из сообщников выполнял очередной трансфер.

Трансфер с коротким плечом доставки

"Мужчин разоблачили, когда один из соучастников вез двух военнообязанных мужчин из Ривненской области в Закарпатье для их дальнейшей незаконной переправки через государственную границу. По дороге "клиенты" должны были получить подробные инструкции", – рассказали следователи.

Это – совместная операция полиции, пограничной службы, проводилась под процессуальным руководством Сарненской окружной прокуратуры.



Где связали переправлянтов

Аресты проходили одновременно в двух местах, уточнили в Госпогранслужбе. Одного участника сговора, который прибыл за "клиентами", задержали на окраине Ровно, другого – в населенном пункте Сюрте Закарпатской области. Санкционированный арест проведен в порядке ст. 208 УПК Украины.

График движения организаторов трансфера из Закарпатья нарушен, рейс прерван. Фото: оперативная съемка

Мужчинам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору и из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Им уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сколько "светит"

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Про уклонистов ничего не сказано, речь в релизе идет только о перевозчиках с автомобилями доставки до “тайных троп” через границу.

Правоохранители изъяли транспортное средство, средства связи и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.



Сфера "трансферных услуг" уменьшена, но не перекрыта

Трансферы ловких дельцов по организации каналов переправки уклонистов через границу в страны Европы не единичны. Сейчас уже речь идет об озвучивании графика движения транспорта доставки уклонистов к границе...

С разницей в несколько несколько часов от описанного выше случае, за процессуального руководства этой же Сарненской окружной прокуратуры, сообщено о подозрении организатору уже другой схемы.

Трансфер вчерашнего школьника также пользовался спросом, но о расписании движения транспорта до границы узнали правоохранители. Фото: оперативная съемка

На этот раз трансфер для незаконного пересечения границы организовал 18-летний житель Сарненского района. Правда, его услуга стоила меньше – всего 6000 евро с клиента.

По сообщению прокуратуры, утром 28 января юноша встретил "клиентов" в поселке Ракитное, провел подробный инструктаж, дал советы и указания о порядке перехода через государственную границу Украины.

Предложенный план действий двум мужчинам понравился и они суммарно оплатили организатору трансфера 12 000 евро. Однако после расчета машина с клиентами далеко не поехала – организатора сразу повязали.

Предполагалось, что минуя на автомобиле контрольно-пропускные пункты, молодой человек должен был доставить “клиентов” к оговоренному месту. Однако был разоблачен полицейскими ОП №2 (с-ще Ракитное) и пограничниками.

Ему также инкриминируют обвинения за упомянутый выше уголовный – подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).