Раскрыты характеристики китайского Xpeng G6 EREV: 292 лс и мотор от Changan

Как сообщает CarNewsChina, компания уже подала заявку на получение сертификации продаж в Китае. Xpeng G6 в полностью электрической версии дебютировал в июне 2023 года, а с тех пор было поставлено более 120 тысяч экземпляров. На волне успеха производитель решил расширить предложение, представив вариант EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Фастбэк-внедорожник G6 EREV имеет тот же изящный дизайн, что и электрическая версия: наклонную переднюю часть с интегрированными фарами, светодиодную полосу ходовых огней, выдвижные дверные ручки и динамическую линию крыши. Габариты модели - 4771 × 1920 × 1650 мм, колесная база - 2890 мм. Покупатели смогут выбрать между 18- и 20-дюймовыми дисками.

Технология Kunpeng EREV

Под капотом Xpeng G6 EREV будет иметь силовую установку Kunpeng EREV, которая сочетает один электродвигатель мощностью 218 кВт (292 л.с.) и 1,5-литровый турбодвигатель внутреннего сгорания производства Changan (DAM15NTE). Максимальная скорость этой версии составит 202 км/ч. Емкость LFP-аккумулятора от компании EVE, по предварительным данным, составит около 55,8 кВт-ч.

Технология быстрой зарядки 5C позволит пополнять заряд с 10 до 80% всего за 10 минут, а при -30°C этот процесс займет всего 15 минут 20 секунд. Ожидаемый запас хода - до 450 км. Кроме того, Xpeng отмечает высокую безопасность батареи: она выдерживает нагрев до 1000°C, боковое давление в 80 тонн и удары силой 2000 Дж.

Доступность и позиционирование

По предварительным данным, Xpeng G6 EREV будет заметно дешевле полностью электрического G6 BEV, цены на который составляют от 176 800 до 198 800 юаней (примерно 24 800 – 27 900 долларов). Более низкая стартовая цена должна повысить привлекательность модели в сегменте EREV-внедорожников в Китае, где конкуренция с каждым месяцем только растет.

Xpeng уже имеет четкую стратегию: после G6 EREV на рынок выйдет еще несколько моделей с удлиненным запасом хода, включая гибридные версии минивэна X9 и кроссовера G7. Это позволит бренду укрепить собственную долю рынка.