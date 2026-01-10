Раскрыты характеристики нового Volkswagen ID.Era 9X - большой EREV для семейных путешествий

ID.Era 9X впервые показали публике на Шанхайском автосалоне 2025 года. Теперь же, благодаря данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), стали известны детали, которые подтверждают серьёзные амбиции модели в сегменте больших электрифицированных SUV, пишет CarNewsChina.

Читайте также: Китайский VW Passat стал лучше европейского, поскольку получит плагин-гибридную версию

Дизайн и акцент на премиум

Внешне Volkswagen ID.Era 9X практически полностью сохранил облик концепта. Переднюю часть формируют тонкие светодиодные ходовые огни, тогда как основные блоки фар интегрированы в массивный бампер. Классической решетки радиатора нет, ведь вместо нее используется активный воздухозаборник для охлаждения силовой установки. Среди характерных деталей:

LiDAR-датчик на крыше;

хромированные многоспицевые диски;

обычные боковые зеркала;

складные дверные ручки.

Стоит отметить, что именно такие ручки могут стать проблемой в перспективе, поскольку с 2027 года в Китае скрытые ручки дверей планируют запретить, поэтому Volkswagen, вероятно, подготовит обновление модели. Задняя часть выполнена в сдержанном стиле: сплошная LED-полоса фонарей, спойлер на крыше и минималистичный бампер. Несмотря на то, что в VW называют модель “внедорожником”, конструктивно это классический кроссовер без серьезных оффроуд-амбиций.

Габариты, приближающие к флагманам сегмента

Volkswagen ID. Era9X - это настоящий полноразмерный автомобиль:

длина: 5207 мм;

ширина: 1997 мм;

высота: 1810 мм;

колесная база: 3070 мм.

Для сравнения, он на 27 мм длиннее BMW X7, хотя немного уже и ниже. Кроссовер оснащается 20- или 21-дюймовыми колесами, и имеет углы въезда и съезда в 18 и 17 градусов соответственно. На старте продаж ID.Era 9X заявлен в конфигурации с шестью посадочными местами и тремя рядами сидений.

Также интересно: Volkswagen открывает новую эру интерьеров: дебют салона нового поколения с ID. Polo

EREV-архитектура

ID.Era 9X является электромобилем с увеличенным запасом хода (EREV). Под капотом - 1,5-литровый турбобензиновый двигатель производства SAIC Volkswagen мощностью 105 кВт (141 л.с.). Его роль заключается в том, чтобы работать как генератор для питания батареи и электромоторов. Таким образом, движение автомобиля обеспечивается исключительно электротягой.

Базовая версия Volkswagen ID.Era 9X оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 220 кВт (295 л.с.). Максимальная скорость ограничена на уровне 200 км/ч. Эта модификация получила батарею LFP емкостью 51,1 кВт-ч производства CATL–SAIC, которая обеспечивает до 267 км хода на электротяге. Снаряженная масса - 2600 кг, а расход топлива после разряда батареи на уровне 5,95 л/100 км.

Средняя версия также имеет задний привод и тот же электромотор, но комплектуется тройной батареей NMC емкостью 65,2 кВт-ч. Запас хода без запуска бензинового двигателя возрастает до 340 км, а масса автомобиля - до 2620 кг. Расход топлива остается на уровне 5,95 л/100 км. При этом топовая модификация получила полный привод, поскольку к заднему электромотору добавляется еще один агрегат мощностью 160 кВт (215 л.с.).

Читайте также: Продажи Volkswagen и Audi в США резко выросли, а потом пошли вниз: известна причина

Совокупная отдача достигает 380 кВт (510 л.с.), а вес 2700 кг. В таком исполнении кроссовер имеет электрический запас хода 321 км и расход топлива 6,27 л/100 км. Ожидается, что Volkswagen ID.Era 9X выйдет на китайский рынок в 2026 году. Вероятный публичный дебют серийной версии может состояться на Пекинском автосалоне 2026 года. Основным конкурентом модели уже сейчас называют Aito M8 от Huawei и Seres.