Разрисованный цветами "течик" сменит владельца и ливрею: на фронте сейчас не до букетов

Решение суда обжалованию не подлежало и машины переданы в войска
По сообщению Ровенской областной прокуратуры, в перечне есть внедорожники различных производителей и типов, а также пассажирская версия буса.
По материалам судебного дела доказано, что двое жителей Ровенского района ввезли эти машины в Украину под видом гуманитарной помощи для военных, но впоследствии продали их.
Когда гуманитарная миссия перерастает в коммерческую
Поскольку фигуранты дела ввозили эти машины по сфальсифицированным документам, декларируя их как технику для Сил обороны, то дело приобрело уголовные признаки.
В августе с.г. суд признал мужчин виновными, осудил их и постановил конфисковать автомобили с последующей передачей для нужд армии.
Если в таможенной декларации написано, что техника ввозится для армии, то так и должно быть. Фото: Ровенская облпрокуратура
Под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры совместно с СБУ и Нацполицией уже передано четыре внедорожника и микроавтобус военным частям.
Переданные в ВСУ автомобили:
Kia Sorento – полноприводный внедорожник, имеет хорошие отзывы от военных за надежность.
Jeep Grand Cherokee – мощный американский SUV, хорошо приспособлен к бездорожью.
BMW X5 – комфортный и быстрый кроссовер премиум-класса.
Mitsubishi Pajero – выносливый внедорожник с высокой проходимостью.
Volkswagen Transporter – универсальный микроавтобус из так называемой серии армейских "течиков", пригоден для перевозки как грузов, так и личного состава.
Армейцам передадут еще один "течик"
Еще один конфискованный Volkswagen Transporter готовят к передаче. Его также ввезли в Украину по поддельным документам как гуманитарную помощь военным.