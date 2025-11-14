Разрисованный цветами "течик" сменит владельца и ливрею: на фронте сейчас не до букетов

По сообщению Ровенской областной прокуратуры, в перечне есть внедорожники различных производителей и типов, а также пассажирская версия буса.

По материалам судебного дела доказано, что двое жителей Ровенского района ввезли эти машины в Украину под видом гуманитарной помощи для военных, но впоследствии продали их.

Когда гуманитарная миссия перерастает в коммерческую

Поскольку фигуранты дела ввозили эти машины по сфальсифицированным документам, декларируя их как технику для Сил обороны, то дело приобрело уголовные признаки.

В августе с.г. суд признал мужчин виновными, осудил их и постановил конфисковать автомобили с последующей передачей для нужд армии.

Если в таможенной декларации написано, что техника ввозится для армии, то так и должно быть. Фото: Ровенская облпрокуратура

Под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры совместно с СБУ и Нацполицией уже передано четыре внедорожника и микроавтобус военным частям.

Переданные в ВСУ автомобили:

Kia Sorento – полноприводный внедорожник, имеет хорошие отзывы от военных за надежность.

Jeep Grand Cherokee – мощный американский SUV, хорошо приспособлен к бездорожью.

BMW X5 – комфортный и быстрый кроссовер премиум-класса.

Mitsubishi Pajero – выносливый внедорожник с высокой проходимостью.

Volkswagen Transporter – универсальный микроавтобус из так называемой серии армейских "течиков", пригоден для перевозки как грузов, так и личного состава.

Армейцам передадут еще один "течик"

Еще один конфискованный Volkswagen Transporter готовят к передаче. Его также ввезли в Украину по поддельным документам как гуманитарную помощь военным.