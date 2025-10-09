Разъяренные владельцы подали в суд на Porsche - и причина не в автомобилях

Иск подан в Окружной суд США Северного округа Джорджии, пишет Carscoops. В нем говорится о двух моделях зарядных устройств - Porsche Mobile Charger Plus и Porsche Mobile Charger Connect. Они предназначены для домашнего использования и продаются как официальный аксессуар для владельцев электрических Porsche, в частности Taycan.

Согласно техническим характеристикам, при подключении к сети с мощностью не менее 40 ампер, зарядка Taycan должна длиться около 9,5–10,5 часов. Но владельцы утверждают, что на практике время зарядки почти вдвое дольше, а устройства подвержены перегреву, что может повредить розетку или даже создать риск воспламенения.

Porsche уже имела похожие проблемы

Это не первый случай, когда Porsche сталкивается с жалобами из-за своих зарядных решений. В 2023 году компания уже получила аналогичный иск и даже согласилась компенсировать клиентам расходы, а также представила обновленную версию зарядного устройства с дополнительным температурным датчиком.

Porsche Taycan

Однако, как утверждают истцы, обновление оказалось лишь косметическим, ведь время зарядки осталось таким же длительным. “Эти шаги не решили главной проблемы: время зарядки было гораздо длиннее, чем заявлено и это ограничивает возможность владельцев пользоваться своими автомобилями так, как обещал производитель”, — говорится в иске.

Кто подал иск

Истцами являются Пол Гердтнер из Канзаса - владелец Porsche Taycan 4S 2020 года, и Джон Холби из Иллинойса - владелец Taycan Turbo 2021 года. Они утверждают, что Porsche Cars North America знала о проблеме, но не ввела никакой официальной программы отзыва или замены.

Что говорит Porsche

Компания пока не комментирует новое судебное дело, но ранее заявляла, что придерживается высоких стандартов безопасности и “активно сотрудничает с клиентами для решения индивидуальных технических вопросов”. Пока не сообщается, может ли дело привести к массовому отзыву зарядных устройств, но судебный процесс может оказаться показательным - особенно учитывая то, что многие бренды премиум-класса разрабатывают собственные зарядные решения.