Ребенок оказался в ловушке внутри Ford Mustang Mach-E, когда в авто села 12-вольтовая АКБ

Как рассказывает Carscopos, владелец Ford Mustang Mach-E обнаружил, что из-за неисправности обычного 12-вольтового аккумулятора, пассажиры в салоне могут оказаться в ловушке. Подобный инцидент произошел с его ребенком.

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В заметке на Reddit пользователь @r3d_ra1n рассказал, что инцидент произошел когда его жена припарковала Mach-E 2021 года выпуска с 25-процентным зарядом батареи, вышла из электромобиля и закрыла дверь, а затем пошла на другую сторону Mustang, чтобы открыть дверь своему маленькому сыну.

Mach-E не имеет обычных дверных ручек, только сенсорный переключатель на стойке, и в случае, когда 12-вольтовая АКБ разряжена, ни брелок жены владельца, ни приложение Ford на телефонах не разблокируют и не откроют дверь. Владелец также не смог открыть их, после того, как добрался до аккумулятора в переднем багажнике через люк аварийного доступа под фарой и применил бустер-пускатель.

Он также вызвал службу помощи на дороге Ford, но до того, как прибыла бригада, владелец взял дело в свои руки и разбил окно, чтобы получить доступ. После этого он открыл дверь изнутри. Очевидно, что малый одинокий ребенок не мог сделать этого самостоятельно.

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Интересно, что Mustang Mach-E поставляется с тем же брелком, что и другие Ford, который включает физический аварийный ключ, спрятанный внутри, но заготовка не имеет резьбы, поскольку доступ к замку в электромобиле отсутствует.