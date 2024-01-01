Редкий Pontiac GTO с пробегом в 1000 километров продают за $350 000

Во времена своего расцвета компания Pontiac создавала удивительные автомобили. Одним из них является Pontiac GTO. Как пишет Carscoops, редкий экземпляр с минимальным в версии кабриолет продадут на аукционе Mecum в мае.

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Автомобиль может быть продан за 350 000 долларов, что делает его одним из самых дорогих, проданных в этом году. Причиной такой стоимости является не только идеальное состояние экземпляра, но и тот факт, что это одна из 168 выпущенных единиц 1970 модельного года с двигателем Ram Air III.

В описании мало информации о владельцах и историю обслуживания, но фотографии салона свидетельствуют, что он почти не имеет признаков износа и выглядит безупречно. С таким небольшим пробегом в 1055 этого и следовало ожидать.

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Кабриолет оснащен оригинальным 6,6-литровым двигателем V8, работающим в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. Его мощность составляет 366 лошадиных сил.