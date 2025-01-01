Редкий Porsche Carrera GT в уникальном цвете разбили в Австрийских Альпах: фото

Как отмечает Carscoops, во время движения по узкой дороге в дождь вблизи Австрийских Альп автомобиль съехал с края узкой дороги и получил в результате значительный ущерб. Авария произошла вблизи Штробля у подножия Альп в минувшие выходные. Причина инцидента неизвестна, но, очевидно, что Carrera GT – это не лучший вариант для поездки во время дождя.

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Даже несмотря на то, что гиперкар Porsche имеет систему против пробуксовки, но не систему контроля устойчивости, она не очень поможет, если что-то пойдет не так – и, кроме того, ни одна технология все равно не может преодолеть законы физики, какой бы продвинутой она ни была. К тому же из-за 600-сильного 5,7-литрового V10 потерять контроль над Carrera GT легко можно даже на сухом асфальте.

В любом случае, фотографии, опубликованные в социальных сетях местной спасательной службой, показывают последствия инцидента, которые, к сожалению, представляют собой сильно поврежденный Carrera GT. Похоже, что автомобиль съехал с насыпи, а его задняя часть была направлена вниз. По данным Salzburg ORF, властям пришлось вызвать специалистов, чтобы не повредить дорогой углепластиковый монокок Porsche.

Им также пришлось срубить несколько деревьев, чтобы безопасно вытащить авто. Учитывая такой объем работы, неудивительно, что процедура спасения заняла более 3 часов. На снимках видно, что одна из боковых панелей полностью оторвана, а задняя часть раздавлена. Ремонт автомобиля должен быть возможным, но, безусловно, связан со значительными затратами.

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По слухам, этот Carrera GT имеет немецкую регистрацию, а водитель, и пассажир были гражданами Сингапура. Porsche выпустила 1270 экземпляров Carrera GT, и считается, что лишь 89 из них окрашены в желтый цвет Fayence Yellow, как этот. Так что, это не самый редкий гиперкар, но один из самых культовых за всю историю, и поэтому вряд ли его спишут.