Что делать посетителям сервисных центров МВД во время сильных морозов

На фоне резкого похолодания и снегопадов Главный сервисный центр МВД совместно с Киевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обнародовал рекомендации для граждан, которые планируют посещение сервисных центров в морозную погоду.

Ежедневно сервисные центры МВД по всей стране принимают тысячи посетителей. Значительная часть из них добирается из отдаленных населенных пунктов и проводит в дороге и на улице длительное время. При низких температурах это существенно повышает риск переохлаждения, особенно для пожилых людей и тех, кто ожидает приема или сдачи экзаменов.

Переохлаждением считается состояние, при котором температура тела снижается ниже 35 градусов. В таких условиях организм теряет способность эффективно сохранять тепло, что может привести к нарушению работы сердечно-сосудистой и нервной систем. Основными факторами риска являются длительное пребывание на холоде, влажная одежда, сильный ветер и физическое истощение.

Медики отмечают, что к первым признакам переохлаждения относятся дрожь, общее охлаждение тела, нарушение координации движений, сонливость, спутанность сознания, замедленное дыхание и посинение кожи, особенно на конечностях. При появлении таких симптомов необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, а в критической ситуации звонить по телефону 103.

Особое внимание в сервисных центрах МВД обращают на посетителей, которые планируют сдавать практические экзамены по управлению транспортными средствами. Рекомендуется выбирать теплую, но удобную одежду, которая не ограничивает движений. Обувь должна обеспечивать надежный контакт с педалями, поэтому во время экзамена не советуют использовать сапоги на высоких каблуках или с жесткой подошвой.

Специалисты экстренной медицинской помощи советуют придерживаться нескольких базовых правил, чтобы уменьшить риск переохлаждения. Прежде всего стоит одеваться многослойно, поскольку несколько слоев одежды лучше удерживают тепло. Верхняя одежда должна защищать от ветра и влаги. Необходимо обязательно использовать шапку, шарф и перчатки, ведь значительная часть тепла теряется именно через голову и открытые участки тела. Также рекомендуется избегать тесной одежды и обуви, которые ухудшают кровообращение, не находиться на морозе дольше 30–40 минут без перерыва, не употреблять алкоголь и следить, чтобы одежда и обувь оставались сухими.

В Главном сервисном центре МВД призывают граждан планировать визиты с учетом погодных условий и собственного самочувствия. Своевременная подготовка и соблюдение простых рекомендаций помогут сохранить здоровье и избежать опасных последствий зимней погоды.