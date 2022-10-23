Многие автовладельцы могли бы сами обслуживать и ремонтировать свою машину, но их отпугивает целый набор мелких осложнений, отвлекающих от главной цели работы. "Авто 24" вспомнил несколько универсальных приемов, отработанных не одним поколением автомобилистов.

Человеку, обслуживающему автомобиль непрофессионально, в свободное от основного занятия время, чаще всего жаль именно времени, потраченного на гаражную работу. Поэтому мелкие проблемы во время ремонта особенно донимают аматоров автосервиса. К тому же именно эти осложнения могут в конце концов помешать успеху мероприятия в целом.

При самостоятельном ремонте за неимением опыта и инструмента могут возникать проблемные ситуации. Здесь и пригодятся смекалка и подсказки бывалых коллег.

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Помыть руки . Мы не зря начинаем подборку лайфхаков с конца работы. Вы удивитесь, но чтобы руки легче отмывались после работы, их нужно намылить… до работы! Намылить и дать высохнуть, не вытирая. А потом уже одевать перчатки или становиться к работе как есть. Сухое мыло не даст грязи въесться в кожу, и потому она потом легко смоется с рук.

Держать гайку. Одна из проблем при работе с современными автомобилями с их плотной компоновкой – теснота под капотом. Чтобы придержать гайку или болт в узком месте, можно использовать “удлинитель” руки, например, в виде оконного штапика или длинной отвертки с пластилином или магнитом на конце, хирургического пинцета (зажима) и т.д. В конце концов, гайку можно временно приклеить к деревянной планке или просто к пальцу.

Инструмент для удержания и извлечения деталей в труднодоступных местах можно заменить импровизированным устройством. Нужен только магнит с отверстием для крепления.

Достать что-то . Очень полезно иметь в шкафчике гаража небольшой, но мощный магнит с отверстием. Такой можно приобрести в специализированном интернет-магазине, или позаимствовать, например, у мастеров по ремонту компьютеров (хотя у магнита из “винчестера” не будет отверстия). Закрепленный на конец деревянной или пластиковой планки, он поможет достать крепеж или мелкую деталь, которые упали куда-то в недра подкапотного пространства. Имейте в виду, что магнит может спасти даже если деталь пластиковая – часто в таких есть вмонтированные стальные элементы.

Ржавая резьба. Недаром некоторые СТО отказываются брать в работу автомобили старше 10 лет – на борьбу со старыми гайками и болтами квалифицированные механики тратят кучу недешевого рабочего времени. Если нет проникающей смазки типа "вэдэшки", смачивайте резьбу керосином, тормозной жидкостью, уксусом, лимонной кислотой, напитком типа кола (в них есть ортофосфорная кислота, которая хоть и слабо, но растворяет ржавчину). Если есть доступ, резьбовое соединение можно нагреть.

Фирменную проникающую смазку типа "жидкий ключ" прекрасно заменяют керосин или тормозная жидкость. Если имеется газовая горелка, можно преодолеть ржавчину, нагрев соединение.

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Клей всегда под рукой . Если необходимо соединить какие-либо детали в не очень ответственном месте, клей можно изготовить самому. Кусочек пенопласта нужно растворить в растворителе или даже в бензине (получится не всегда) – и вы получите довольно эффективный и почти универсальный клей. Если вместо пенопласта в растворителе растворить целлулоид (пластик, из которого изготавливают шарики для пинг-понга, линейки, расчески, игрушки), то получится эмалит – клей, когда-то распространенный в авиации.

Информация. Сэкономить время, средства и нервы поможет хорошая книга по обслуживанию и ремонту вашей модели. Благодаря такому помощнику можно заранее подготовить все необходимое для работы с машиной, в том числе "просчитать" возможные осложнения. Собственно, суть не в самой книге – для многих моделей она может быть очень дорогой или вообще не существовать, а в информации. Перед тем, как открыть капот и открутить первую гайку, стоит если не почитать “букварь”, то посмотреть видео с рассказом о той операции, за которую вы беретесь.

Если вы иногда выполняете какие-то ремонтные работы с машиной своими силами, стоит заблаговременно укомплектовать гараж некоторыми “универсальными” материалами и средствами, которые могут понадобиться вам (в том числе упомянутыми выше). Ведь если потребность в чем-то подобном возникнет непосредственно в процессе работы, вам придется прервать ремонт и тратить время на поход в магазин.

Если срочно требуется клей для пластика или бумаги, есть рецепт экспромт-продукта: в растворителе типа 647 нужно растворить пенопласт или целлулоид.

Рекомендация “Авто 24”

Берясь за ремонт машины своими силами, помните о технике безопасности. Чтобы пытаясь сэкономить деньги, вы не потеряли на время работоспособность, поранив пальцы, “поймав” соринку в глаз или, скажем, уронив что-то тяжелое на ногу. Не спешите завершить работу и предварительно продумывайте каждую операцию.

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