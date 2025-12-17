Renault переходит на моторные масла из отработанного сырья

Как сообщает Renault Group, концерн официально объявил о запуске первой в мире полной линейки премиальных моторных масел из регенерированных базовых компонентов. Новые масла созданы в сотрудничестве с Castrol и уже доступны в европейской дилерской сети брендов Renault Group.

Что меняется для владельцев Renault

Ключевой новинкой стало масло спецификации RN17 с вязкостью 5W-30. Именно оно покрывает более половины автомобилей Renault Group, которые сейчас эксплуатируются в Европе. В компании подчеркивают: речь идет не о нишевом продукте, а о массовом решении для современных моделей.

Главная особенность новых масел - использование Re-Refined Base Oils, то есть базовых масел, полученных путем глубокой регенерации отработанных смазочных материалов. Благодаря современным технологиям очистки и обработки они по своим характеристикам соответствуют "первичным" маслам из нефти.

Меньше CO₂ без потери ресурса

По оценкам Renault Group, применение регенерированных базовых масел позволяет уменьшить углеродный след моторного масла на 13–24%. Для RN17 этот показатель составляет около 15%. При этом новые продукты полностью соответствуют техническим требованиям производителя, обеспечивают защиту двигателя и не влияют на действие заводской гарантии.

Фактически Renault делает ставку на циркулярную экономику в послепродажном обслуживании. Использование таких масел уменьшает потребность в сырой нефти, стимулирует переработку отработанных смазочных материалов и помогает сокращать так называемые Scope 3 выбросы - те, возникающие за пределами непосредственного производства автомобилей.

Полная линейка уже на горизонте

RN17 - только начало. В Renault Group подтверждают, что спецификации RN700 и RN710 уже запущены, а к 2026 году к ним присоединятся RN720 и AN2022. Таким образом, концерн станет единственным автопроизводителем, который будет предлагать полностью обновленную линейку премиальных моторных масел с регенерированными базовыми компонентами для всех своих моделей.

Сигнал для всей индустрии

В компании прямо заявляют: это не маркетинговый эксперимент, а стратегический шаг. Renault стремится доказать, что экологичность может сочетаться с высокими техническими стандартами и реальными потребностями клиентов.

По словам вице-президента Renault Group по послепродажному обслуживанию Франсуа Делйона, запуск новых масел демонстрирует, что устойчивые решения могут работать в течение всего жизненного цикла автомобиля. В Castrol, со своей стороны, называют проект примером того, как автопроизводитель и нефтяная компания могут совместно создавать продукты нового поколения для массового рынка.