Renault выходит на рынок военных авиадронов, но машины также будет производить

Производитель автомобилей, к которому в прошлом году обратилось Министерство вооруженных сил Франции, в подробности не вдается. Однако из других правдивых источников известно о контракте с DGA (Французским генеральным управлением вооружений) в примерно 1 миллиард евро в течение 10 лет.

Как пишет Le Figaro, дрон под кодовым названием "Chorus" будет иметь не только разведывательную версию. Уже точно известно, что это будет многофункциональный военный дрон, подобный иранскому Shahed. Французский аппарат, модель которого пока не разглашается, также сможет вести наблюдение, разведку, осуществлять ретрансляцию и выполнять боевые задачи.

Читайте также Для чего над европейскими дорогами кружат дроны

Пригодился украинский пример

Опыт Украины в нынешней войне убедил мир в неоспоримом господстве на театре боевых действий новейших типов и видов вооружений, среди которых видное место занимают БпЛА различных назначений и размерных групп.

Задуманный оборонным ведомством Франции проект, куратором которого выступает Агентство оборонных закупок (DGA), имеет целью сформировать мощный парк дальнобойных дистанционно управляемым дронов. Разработчики не скрывают, что он схож с иранским БпЛА Shahed и его аналогами, в том чился российскими, которые РФ производится сотнями ежемесячно.

Мотивация здесь проста: дрон по значительно меньшей стоимости, чем обычная ракета, может поражать цели на значительном расстоянии. Новое оружие французского производства будет универсальным и способным выполнять различные миссии на значительном расстоянии от базовой дислокации операторов.

Краткое описание совместного проекта Renault и Turgis Gaillard. Инфографика из открытых источников

До 600 единиц в месяц

Ожидается, что объем производства на заводе по производству шасси в Ле-Мане может достигать 600 дронов в месяц, но это будет зависеть от интенсивности заказов.

Еще один объект автомобильной группы, участвующий в проекте, завод Ampère в Клеоне (Сена-Маритим), будет производить модифицированные двигатели внутреннего сгорания, питающие дрон.

Читайте также Где дроны на дороге следят за нарушителями ПДД

Первый полет дрон совершил с пилотом

Проект Chorus начался в прошлом году. Дрон AAROK MALE совершил свой первый полет в сентябре 2025 года (см. видео ниже). Правда, для тестирования в разных летных режимах ЛА сделали с кабиной, которой в БпЛА не будет.

Самолет довольно впечатляющий. Размером примерно 10 метров в длину и с размахом крыльев 8 метров он сможет развивать скорость 400 км/ч и летать на высоте до 5000 метров.

Летчик "поставил на крыло" эту машину, после чего инженеры взялись за адаптацию уже бескабинного самолета к автономной работе в дистанционном управлении. Здесь помощь Renault была неоспоримо ценной.

От авто до самолетов – один шаг

К автопроизводителю оборонное ведомство обратилось не случайно, потому что Renault имеет опыт уменьшения сложности продукта и разработки изделий, пригодного для массового производства.

На этом основании и начато партнерство Turgis Gaillard. Автопроизводитель применил автомобильные технологии для снижения затрат и оптимизации его производительности, такие как использование материалов из других транспортных средств и самопрокалывание заклепок (распространенный метод сборки на автомобильных производственных линиях).