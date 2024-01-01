Результаты 2024 года: мировой автопором упал в рецессию: мировое автопором упал в рецессию

По данным всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), в 2024 году глобальное производство автотранспорта составило 92,5 млн ед, сообщает Укравтопром.

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Это на 1% меньше, чем в 2023 году. Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 67,7 млн ед. (-1%). Легких коммерческих автомобилей изготовлено – 20,9 млн ед. (-3%). Больших грузовых авто – 3,6 млн ед. (-2%). Автобусов – 291 тыс ед. (+17%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за год было изготовлено почти 31,3 млн ед. автотранспорта (+4%). Второе место занимает США, с результатом – 10,5 млн. ед. (-1%). Третий результат продемонстрировала Япония – 8,2 млн. ед. (-9%). Также в первую пятерку попали: Индия – 6 млн ед. (+3%) и Мексика – 4,2 млн. ед. (+5%).