Роскошное купе Mercedes-AMG из нулевых продали по цене суперкара

Главный козырь конкретного экземпляра - минимальный пробег. Автомобиль проехал всего около 5300 км, фактически сохранив состояние новой машины, сообщает Auto24. Сочетание кузова в цвете Alabaster White с салоном Java также считается редким.

К слову, другие CL65 AMG на той же площадке в последнее время продавались в несколько раз дешевле.

V12, который не уступал суперкарам

Под капотом купе установлен легендарный 6,0-литровый битурбо V12 AMG. Заводские характеристики даже сегодня звучат серьезно - 604 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. В середине 2000-х это была территория экзотических суперкаров.

CL65 AMG сочетал огромную мощность с комфортом роскошного гран-турра. Автомобиль мог выглядеть сдержанно, но ускорялся с интенсивностью, которая тогда легко оставляла позади большинство спортивных седанов.

Цена с учетом времени

Интересно, что новым этот автомобиль стоил 182 280 долларов. Если учесть инфляцию, эта сумма почти совпадает с результатом нынешних продаж. Фактически купе не подешевело за два десятилетия, что является редким случаем для любого авто.

От забытого флагмана до современной классики

Когда-то CL65 AMG воспринимался как чрезмерно дорогой и сложный во владении роскошный экспресс. Сегодня же он постепенно получает статус современной классики, особенно в исключительном состоянии. Однако после такой продажи интерес к модели среди коллекционеров может резко возрасти.