Российский танк "еж" наши ребята захватили в бою: что это за машина

Из добытых трофеев выделялся российский танк Т-80БВМ с довольно необычной ливреей. Она по своей конфигурации напоминала гигантского ежа.

О трофее рассказывается в короткой заметке на ТГ-странице 1-го штурмового батальона упомянутой высшей бригады. Как видно из фото, антидроновый "мангал" с классическим каркасом и сеткой "ощетинился" густыми стальными нитями.

Читайте также Как ВСУ используют трофейные российские танки: видео

Оккупантам эксклюзив не помог

Защитная половина сферы из условных игл над танком была сделана из канатов расплетенного стального троса – косы торчали как иглы ежа.

По мнению экспертов, налицо интересное инженерное решение. Благодаря этому здесь надежно прикрыты все три стороны боевой машины. В первую очередь защищены уязвимые борта и корма с моторно-трансмиссионным отделением.

Наши ребята довольны: российский танк стал украинским и сейчас будет стрелять в направлении московских позиций. Фото: 1 десантно-штурмовой батальон

По инженерному замыслу именно такая необычная ливрея из густых расплетенных канатных кругов станет преградой FPV-дронам. В случае атаки тот "сытый купол" провоцирует подрыв боевой части управляемого коптера, минимизируя повреждения от взрывного устройства.

Теперь танк будет крушить московские позиции

Сообщается, что во время боевого столкновения наши бойцы этот танк Т-80БВМ сначала подбили, а потом, ворвавшись на позицию врага, захватили.

Читайте также Тест-драйв трофейной САУ-2С19 "Мста-С"

Вероятно, после незначительного ремонта трофейный танк повернет свою 125-мм гладкоствольную пушку против бывших хозяев. Чего-чего, а снарядов к семейству такого оружия у нас "стабильно хватает".

Бойцы танкового и штурмового батальонов вместе с военными инженерами и ремонтниками уже приписали танк в свое подразделение. Фото: 1 десантно-штурмовой батальон