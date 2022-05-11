В прошлом месяце в России было продано 32,7 тыс. новых легковых автомобилей. В тройку бестселлеров попали только модели Lada

В апреле 2022 года в России было продано 32 706 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 78,5% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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Почти все компании, попавшие в список 25 самых популярных марок, показали резкое падение продаж. Лидером остается "АвтоВАЗ", который реализовал 8506 новых машин, что на 78% меньше, чем годом ранее.

На втором месте идет Kia с показателем 4604 проданных автомобилей (-76%), а на третьем – Hyundai с результатом 4150 машин (-73%). На четвертой позиции расположилась Renault, продажи которой упали на 84% – до 2231 ед. Замыкает пятерку лидеров коммерческое подразделение ГАЗ с показателем 1892 машины (-61%).

В целом с января по апрель 2022 года в России продано 293 846 новых легковых машин, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.