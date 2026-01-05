Рост рынка электромобилей замедляется

В 2026 году мировой рынок электромобилей продемонстрирует самые низкие темпы роста с периода объявления паники вокруг COVID-19. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогноз аналитической компании Benchmark Mineral Intelligence, пишет Укравтопром.

Согласно оценкам аналитиков, глобальные продажи электромобилей в 2026 году вырастут лишь на 13 процентов и достигнут около 24 миллионов единиц. Для сравнения, в предыдущем году ожидаемый рост оценивался на уровне 22 процентов. Таким образом, рынок входит в фазу существенного замедления после нескольких лет стремительной экспансии.

Ключевыми факторами снижения темпов называют ослабление спроса в Китае, который остается крупнейшим рынком электромобилей в мире, слабую динамику в Европе и резкое ухудшение ситуации в США. В КНР, по прогнозам, продажи продолжат расти, однако значительно медленнее, чем в предыдущие годы, на фоне насыщения рынка и сокращения государственных стимулов.

В Европе ожидается умеренный рост, сдержанный высокими ценами на электромобили, неравномерным развитием зарядной инфраструктуры и снижением покупательной способности населения. В то же время худшая динамика прогнозируется в Соединенных Штатах, где продажи электромобилей в 2026 году могут сократиться на 29 процентов - до примерно 1,1 миллиона автомобилей. Здесь свою роль могут сыграть политические факторы и цена нефти.

Аналитики отмечают, что замедление не означает отказ от электрификации транспорта, однако сигнализирует о завершении этапа быстрого роста, основанного на государственных субсидиях и теперь спрос будет только реальный. Дальнейшее развитие рынка все больше будет зависеть от удешевления технологий, конкуренции со стороны гибридов и способности автопроизводителей адаптировать бизнес-модели к новым экономическим реалиям.